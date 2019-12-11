亞太逾4億人營養不良 造成兒童發展遲緩

（中央社記者呂欣憓曼谷11日專電）聯合國轄下多個機構發布報告指出，亞太地區有4億7900萬人處於營養不良狀態，造成兒童發展遲緩和消瘦；同時還有過重和肥胖的問題，為國家預算帶來負擔也降低生產力。

聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization of the United Nations,FAO）、聯合國兒童基金會（United Nations Children's Fund, UNICEF）、世界糧食計劃署（World Food Programme, WFP）以及世界衛生組織（World Health Organization,WHO）今天在曼谷共同發布報告，分析亞太地區的食品和營養安全問題。

這份名為「亞太地區--食物安全和營養區域概述」（Asia and the Pacific--Regional Overview of Food Security and Nutrition）的報告指出，在亞太地區仍有4億7900萬人處於營養不良狀態，如果要達到聯合國設下2030年消除貧窮和營養不良的目標，到2030年前平均每個月必須至少要有300萬人脫離飢餓狀態。

報告指出，營養不良不只涉及卡路里攝取的問題，亞太地區多數國家中6個月到23個月大的嬰幼兒，超過半數無法獲得多樣化食物，導致他們營養攝取不足，也就是所謂的隱藏性飢餓，進而影響兒童的發展和下一代的潛力，這也造成5歲以下兒童發育遲緩和消瘦。

2018年，亞太地區5歲以下的兒童有7720萬人有發育遲緩的問題，3250萬人有消瘦的問題。

不過同時間，過重和肥胖的問題也出現在亞太地區的兒童和成人身上，造成與飲食相關且非傳染性的疾病，例如糖尿病、高血壓和呼吸系統疾病，這為國家的健康照護預算帶來很大的負擔，也降低生產力。

報告指出，改善飢餓和營養不良的狀況最主要的方式就是透過社會保護計畫，特殊的營養原則應該落實在設計、執行、監督和評估社會保護計畫中；儘管相較於歐洲國家花42%的國家支出在社會保護政策上，亞太國家只有14%，不過近幾年來亞太國家花在社會保護政策上的預算正在成長。

報告也指出，近幾年亞太地區經濟成長動能仍然很強勁，如果政府能協助窮人增加收入，這有助於改善人民營養不良，其他改善的方式還有增加農業生產的多樣化、增加對水和潔淨設施的投資、改善對嬰幼童的照護和餵食方式等。（編輯：韋樞）1081211