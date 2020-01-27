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危險辛苦難養成 勞檢員缺額大

最新更新：2020/01/27 11:56
一個勞檢員的養成需時2至3年，因工作辛苦，近3年缺額幾乎都在10人以上。圖為勞檢員於2019年12月26日赴台北101大樓檢查煙火施放相關設備。中央社記者梁珮綺攝　109年1月27日
一個勞檢員的養成需時2至3年，因工作辛苦，近3年缺額幾乎都在10人以上。圖為勞檢員於2019年12月26日赴台北101大樓檢查煙火施放相關設備。中央社記者梁珮綺攝　109年1月27日

（中央社記者梁珮綺台北27日電）隨勞工意識抬頭，許多勞工更懂得為自己爭取權益，實際上，台北市一群勞檢員默默的守護著勞工權益，但一個勞檢員的養成需2至3年，因工作辛苦，近3年缺額幾乎都在10人以上。

台北市勞檢處副處長梁蒼淇說，勞動檢查員經常要風吹日曬雨淋，在進行勞檢時常遭反彈，還有人曾因此負傷，因對方往往認為勞檢是刻意刁難，所以勞檢員的心理素質及抗壓性必須很高，以及需要良好的溝通協調能力。

梁蒼淇說，以工地巡查為例，若正常、順利，勞檢需要1個多小時，由於工作辛苦，近年來勞檢員離職速度比考試進入的人還要多，多半考上後會先打電話到勞檢處「探聽」工作環境、薪資待遇，再決定要不要報到。

他指出，正因勞檢員來源是考試分發，要看開缺，沒有選擇性，流動率自然高，「很多認為不適合、沒興趣的人就會申調」，偏偏一名勞檢員若要能獨當一面，需時2至3年。

他說，人力部分與檢查頻率息息相關，目前台北市有12萬家事業單位，配置的勞檢員是50人，等於一個人要負責6000家事業單位，而近3年來缺額幾乎都在10人以上，盼能儘速補充原有的編制。（編輯：李亨山）1090127

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