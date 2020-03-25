台灣茶葉發現抗武肺病毒成分 嘉義長庚登國際期刊

（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）嘉義長庚醫院中醫團隊近日研究發現，台灣本土茶葉中「多酚羥基茶駢酚酮」結構物質（Theaflavin），可與武漢肺炎冠狀病毒結合，阻止病毒增生。研究成果獲國際醫學期刊刊登。

嘉義長庚醫院發布新聞稿指出，嘉義長庚醫院中醫科主任吳清源帶領研究團隊，利用電腦高速運算模式，尋找台灣本土植物中可能有用的抗病毒藥物。

經由深入研究後，發現台灣本土茶葉中，「多酚羥基茶駢酚酮」結構的物質（Theaflavin），可以與武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）冠狀病毒結合。

吳清源表示，研究團隊經由電腦運算發現，此物質可以結合在控制病毒增生的重要蛋白酶（RNA依賴性RNA聚合酶）並抑制其活性，進而可能會抑制2019新型冠狀病毒增生。

吳清源指出，此蛋白酶同時也是新冠肺炎藥物瑞德西韋（remdesivir）攻擊的主要目標，瑞德西韋的作用，簡單來說是干擾COVID-19病毒RNA聚合酶，阻止病毒的增生，台灣茶葉「多酚羥基茶駢酚酮」結構的物質（Theaflavin）即具有類似效果。

吳清源強調，此項研究發現目前僅為電腦運算結果，需要更進一步實驗來驗證其效果。

長庚醫院指出，此項研究結果已獲國際SCI醫學期刊，醫學病毒雜誌（Journal of medical virology）接受，並以最快速度刊登，以提供全世界科學家參考。（編輯：方沛清）1090325