侯友宜支持協助國際防疫物資 滿足國人為前提

（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市長侯友宜今天表示，他贊成在台灣防疫物資足夠的前提下，支援其他國家。不過，希望中央先把國人的口罩需求補足，等兩星期可購買10片口罩，行有餘力才去幫助別人。

侯友宜關心清明連假新北市內交通狀況，今天至新北市交通控制中心了解交通管制及疏運情形，並到板橋客運站視察民眾搭乘狀況，提醒民眾一定要戴口罩再上車。

在接受媒體聯訪時，記者詢問侯友宜，對於總統蔡英文要捐口罩給其他國家的看法。

侯友宜說，他贊成國家如果有餘力可幫助全球防疫，因為防疫絕對不是台灣可以置身度外的事，全球防疫要大家一起來。

不過，侯友宜說，要國際聯手防疫的先決要件是，先要自我保護健康，等自己的防疫物資夠了，才有條件去支援別人。因此，他贊成的前提是要確保國內的防疫物資充足供應。

他舉例表示，國人現在都希望搭乘大眾運輸時要戴口罩，計算上班、上學等通勤族每天必戴，以一星期5天計算，星期六、日在家裡，也許就不需要口罩。

侯友宜說，計算如果14天能夠供應國人10片口罩，口罩充足了，下階段若還有更多的餘力，就可以去幫助別人。「我也很贊成，只要餘力夠，多幫助別人，這我蠻贊成的」。

他說，目前口罩實名制計畫新制實施兩星期9片，其實，與10片只有差1片的距離，很快就可補足。如此要求搭大眾運輸的乘客戴口罩，比較沒話說。（編輯：陳俊碩）1090402