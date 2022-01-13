淘能美注射液主成分不足 9.7萬支即起回收

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衛福部食藥署13日下午公布最新藥品回收警訊，大豐「淘能美注射液」3批次被驗出特定主成分含量低於標準，約9萬7500支即起下架回收，須在2月14日前回收完畢。（食藥署提供）中央社記者張茗喧傳真 111年1月13日

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（中央社記者張茗喧台北13日電）衛生福利部食品藥物管理署今天表示，去年11月抽驗營養補充針劑「淘能美注射液」，發現3批號主成分維生素B2含量低於標準，約9萬7500支即起全面回收，須於2月14日前回收完畢。

食藥署下午公布最新藥品回收警訊，大豐「淘能美注射液」3批次被驗出特定主成分含量低於標準，即起下架回收。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿接受記者電話聯訪時表示，食藥署11月底針對大豐藥廠查廠抽驗，發現旗下藥品「淘能美注射液」主成分維生素B2含量低於標準90%，最低僅剩78%。

傅淑卿指出，「淘能美注射液」是一款由醫師處方的營養補充針劑，主要成分為維生素B1、B2、B3、B6，適應症包括維護肝功能正常、補給營養、增強體力等。

傅淑卿說，根據健保申報資料庫，民國108年申報量僅申3支、109年僅15支，推測這款針劑可能大多是自費使用。

傅淑卿指出，回收3批號為9158201、9158202、9158203，最多共9萬7500支，業者須於2月14日前下架完畢，並於1個月內提供調查報告。（編輯：管中維）1110113