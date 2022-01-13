幫助學生探索職涯 屏縣第2座職探體驗中心啟用

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屏東縣政府在東港鎮東新國中設立第2所不同職業類群試探體驗中心，13日舉辦揭牌儀式，落實生涯發展從小扎根提早試探。圖為學生帶領縣長潘孟安（前左，西裝者）體驗製作餅乾。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月13日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）為落實生涯發展從小扎根提早試探，滿足更多國中小學生職業探索需求，屏東縣政府在東港鎮東新國中設立第2所不同職業類群試探體驗中心，今天舉辦揭牌儀式。

東新國中職探與體驗中心的職業類群以海事水產、食品類為主軸，現場學生帶領縣長潘孟安體驗駕駛漁船、植物培養及製作色香味俱全的餅乾。

職探中心透過擬真的職場體驗場景，並搭配操船模擬系統、貨櫃輪及漁船模型、烤箱及半自動封罐機等設備，讓學生試探船舶製造及操作、水族景觀設計、果蔬加工、烘焙坊西點師傅等工作介紹與體驗。

潘孟安致詞表示，技職教育是台灣經濟最重要的基礎，必須從小扎根及提早試探，民國106年在中正國中成立第1座設計類、餐旅類職探中心，今年在東新國中成立不同職業類群的職探中心，兼顧在地特色和區域平衡。

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潘孟安指出，東新國中結合東港地區居民務農或從事海事、水產相關職業特性，且鄰近國立東港海事及國立佳冬高農，因此開設海事、水產職群及農業類食品職群，讓學生逐步建構生涯發展方向，在未來各個學習階段更能做出適性的生涯選擇。

屏東縣政府教育處表示，東新國中職探中心於109年獲國教署補助設置經費新台幣450萬元；另，縣府自籌經費結合在地產業預計再設置2所區域職探中心，各中心提供國中及國小高年級學生對各類職業體驗課程。（編輯：陳仁華）1110113