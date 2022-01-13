更多編輯台推薦新聞：
法國同志平權邁大步 同性戀捐血不需禁慾4個月
國際

法國同志平權邁大步 同性戀捐血不需禁慾4個月

影片／研究動物導航能力 以色列實驗教金魚「開車」
科技

影片／研究動物導航能力 以色列實驗教金魚「開車」

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看
生活

北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
禾馨集團診所疑涉詐保 檢警兵分多路搜索
首頁 / 生活

幫助學生探索職涯 屏縣第2座職探體驗中心啟用

2022/1/13 15:51（1/13 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣政府在東港鎮東新國中設立第2所不同職業類群試探體驗中心，13日舉辦揭牌儀式，落實生涯發展從小扎根提早試探。圖為學生帶領縣長潘孟安（前左，西裝者）體驗製作餅乾。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月13日
屏東縣政府在東港鎮東新國中設立第2所不同職業類群試探體驗中心，13日舉辦揭牌儀式，落實生涯發展從小扎根提早試探。圖為學生帶領縣長潘孟安（前左，西裝者）體驗製作餅乾。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）為落實生涯發展從小扎根提早試探，滿足更多國中小學生職業探索需求，屏東縣政府在東港鎮東新國中設立第2所不同職業類群試探體驗中心，今天舉辦揭牌儀式。

東新國中職探與體驗中心的職業類群以海事水產、食品類為主軸，現場學生帶領縣長潘孟安體驗駕駛漁船、植物培養及製作色香味俱全的餅乾。

職探中心透過擬真的職場體驗場景，並搭配操船模擬系統、貨櫃輪及漁船模型、烤箱及半自動封罐機等設備，讓學生試探船舶製造及操作、水族景觀設計、果蔬加工、烘焙坊西點師傅等工作介紹與體驗。

潘孟安致詞表示，技職教育是台灣經濟最重要的基礎，必須從小扎根及提早試探，民國106年在中正國中成立第1座設計類、餐旅類職探中心，今年在東新國中成立不同職業類群的職探中心，兼顧在地特色和區域平衡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

潘孟安指出，東新國中結合東港地區居民務農或從事海事、水產相關職業特性，且鄰近國立東港海事及國立佳冬高農，因此開設海事、水產職群及農業類食品職群，讓學生逐步建構生涯發展方向，在未來各個學習階段更能做出適性的生涯選擇。

屏東縣政府教育處表示，東新國中職探中心於109年獲國教署補助設置經費新台幣450萬元；另，縣府自籌經費結合在地產業預計再設置2所區域職探中心，各中心提供國中及國小高年級學生對各類職業體驗課程。（編輯：陳仁華）1110113

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族