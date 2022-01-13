校長與教授溝通致心生恐懼 監院糾正國北教大

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（中央社記者陳俊華台北13日電）監察院今天指出，國北教大去年召開教評會，因校教評委員質疑校長安插人馬，校長因此到該委員研究室「溝通」，但溝通方式、時間及地點都欠妥適，造成心生恐懼，監察院糾正國北教大。

鏡週刊去年4月報導，台北教育大學去年1月12日召開教評會，針對社會與區域發展系教師聘任案投票，有委員質疑校長陳慶和刻意安插自己人馬，陳慶和竟夥同主任祕書、學務長強闖研究室恐嚇教授，行徑宛如黑道。

當時校方發聲明澄清，1月12日校教評會議討論過程並無爭執，聘任新進教師作業，國北教大一切依法行政，招聘流程公平公正公開，絕無校長已內定人選可能。

監察院透過新聞稿指出，經監察委員范巽綠、賴鼎銘、林文程及林國明立案調查，監察院教育及文化委員會110年11月11日通過調查報告，糾正國立台北教育大學，並請教育部督飭國北教大確實檢討改善。

監委表示，國北教大社發系辦理109學年度第2學期新聘教師，是先聘人再改課程架構，並不是因為課程需求而聘人，除與「國立台北教育大學專任教師聘任及升等辦法」等規定意旨有違之外，易遭非議。

此外，國北教大校教育學院教評會及校教評會已知這項新聘教師案的處理存有疑義，卻還是進行投票且通過該案，導致教評會功能不彰，核有不當。

監委指出，教評會聘任案採無記名投票，是為落實學校自主並防止不當干預，行政主管不宜事後探詢委員投票情形，但國北教大校長陳慶和卻在校教評會後，致電2位教評委員探詢甚至質問投票情形，確有不當。

監委表示，在陳慶和就任後，沒有儘速化解校長選舉時的紛爭及衍生心結，且未事先通知或連繫，就在校教評會後與主秘及學務長等3人到校教評委員研究室，進行所謂「溝通」，但其「溝通」方式、時間及地點都欠妥適，甚有言語衝突，造成這名教評委員心生恐懼，並進行校安通報及尋求精神科醫師協助。

調查發現，國北教大校安通報機制有欠周全，並未能保持中立，也未依法定程序運作，專業不足，嚴重延宕事件處理；又未能適時關懷及協助當事人，核有嚴重怠失，因此監察院對國北教大提出糾正。

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調查報告指出，機關首長是職場暴力施暴者時，現行處理制度並未健全，教育部認應檢視制度，自當確實辦理。

監委表示，這個案子顯示國北教大未能依法維護教師聘任三級三審制的公正性，校長涉及校安事件時，處理機制不彰，形同虛設；校長未能化解校長遴選衍生的校內紛爭，媒體報導後造成校譽嚴重受損，反映大學治理出問題，高等教育應引以為戒。（編輯：張均懋）1110113