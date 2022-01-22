南方雲系北移 雙北等6縣市大雨特報

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）南方雲系北移影響，中央氣象局今天清晨發布台北市、新北市等6縣市大雨特報。

大雨特報6縣市包括基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣。

氣象局說，南方雲系北移影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區、綠島及大台北山區有局部大雨的機率，應注意坍方及落石。

根據氣象局預報，今天各地水氣偏多，中部以北、東半部地區及恆春半島雨勢較明顯有短暫陣雨，尤其北台灣降雨較持續、時間也較長，整天幾乎都是溼涼有雨的天氣，南部地區雲量偏多有局部短暫陣雨。

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氣溫方面，因東北季風減弱，北台灣溫度略回升，氣象局觀測清晨低溫各地為攝氏16至18度，預測白天高溫中部以北及花蓮為20至22度，南部及台東為23至26度，早晚天氣仍涼且水氣多，體感溫度會更低一些。

氣象局也說，西南部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有發生長浪的機率，海上作業及海邊活動要多留意。（編輯：張芷瑄）1110122