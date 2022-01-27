保障夜間工作勞工 無大眾運輸時雇主須給交通費

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）勞基法中限制女性勞工夜間工作條文遭宣告違憲，勞動部今天提出修正草案，明定禁止孕婦夜間工作，也要求雇主在無大眾運輸可用下，須給夜間工作勞工交通費或交通工具等協助。

大法官去年8月20日做出釋字第807號解釋，勞動基準法第49條第1項規定限制女性勞工夜間工作形成差別待遇，淪於性別角色窠臼，違反憲法第7條保障性別平等意旨，自解釋公布日起失效。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛今天說，大法官解釋有兩個重點，包含勞動基準法第49條第1項規定以性別做為得否從事夜間工作的分類標準，對女工形成不利差別待遇，以及女工是否適於從事夜間工作仍存有個人意願與條件個別差異，未必適宜全由工會或勞資會議代表事業單位所有女工而決定。

黃維琛指出，勞動部後續召開會議聽取勞、資及性別關懷團體意見後，在符合大法官解釋意旨前提下提出修正草案，今天預告，預告期21天，後續將由行政院決定施行日期。

黃維琛說，為落實憲法對母性保護精神，草案明定雇主不得使妊娠或哺乳期間女工在夜間工作，但為了尊重女工個人意願，在聽取職業醫學科、婦產科與兒科醫學會的專業意見後，例外允許哺乳期間的女工，若有夜間工作意願，在分娩後6個月以上、未滿2年期間，經勞工健康服務醫師、職業醫學科、婦產科或兒科專科醫師評估建議無須限制其夜間工作者，可以在夜間時段工作。

另外，為了保障所有夜間工作勞工，黃維琛說，草案也規定，雇主讓勞工在夜間工作時，不論性別，如果沒有大眾運輸工具可運用時，雇主必須提供交通協助，像是提供交通工具或宿舍等，同時增訂雇主可以給交通費選項。

黃維琛說，雇主也必須在提供協助前通知工會或勞資會議勞方代表，勞方在接獲通知後可以與雇主協商或提交勞資會議討論，雇主不得拒絕，雇主未盡通知義務或拒絕協商、討論者，依法可處新台幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

黃維琛提到，所謂夜間工作是指勞工在晚上10時至隔日凌晨6時時段工作，這是參考各國作法所訂定。

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此外，為了避免條文實施後，勞工原有的權益遭受不利變更，因此草案也明定原有事業單位與勞工的勞動契約、團體協約或工作規則約（規）定的安全衛生設施及交通工具等都繼續有效。

黃維琛說，未來法規上路後，若雇主有讓孕婦於夜間工作，可開罰9萬到45萬元，如果雇主該給夜間勞工交通協助措施卻沒給，則可開罰2萬至100萬元，若雇主原本有給女性夜間勞工交通協助、後續給男性夜間勞工的交通協助措施差異相當大，也可能涉及性別歧視，屬實可罰30萬至150萬元。（編輯：管中維）1110127