日翊物流14日復工 紅區員工須持3天內PCR陰性證明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園市長鄭文燦（中）表示，日翊物流的復工計畫已完成環境清消、多次採檢及新的分艙分流SOP，因此市府同意日翊物流在14日復工。不過，曾在紅區工作過的員工，須持3日內PCR採檢陰性證明才可入場。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市長鄭文燦今天表示，日翊物流14日復工，曾在紅區工作過的員工，須持3日內的PCR採檢陰性證明才可入場，未來日翊物流也要採取定期採檢方式，以確保營運安全。

鄭文燦在上午主持防疫專案會議後表示，桃園市社區採檢站昨天採檢666人全數都是陰性，從春節後至今，社區是安全的，並未新增不明感染源的個案，桃園市累積已採檢了9萬8293人。今天因為沒有新增的確診個案，因此下午的防疫記者會就不召開。

鄭文燦說，日翊物流的復工計畫已經完成環境清消、多次採檢及新的分艙分流SOP，因此市府同意日翊物流在14日復工。不過，曾在紅區工作過的員工，須持3日內PCR採檢陰性證明才可入場。未來日翊物流也要採取定期採檢方式確保營運安全，日翊物流服務的範圍有4000多家全家便利商店，因此也有助於整體民生物資供應。

鄭文燦指出，目前學校已經開學，根據市府檢查結果，學校過去在春節前後確診的個案共39人，其中31人已痊癒出院，另有8人在醫院治療，目前並沒有學校停課，開學後的防疫安全基本上都已落實，大家可以放心上學。

另外，市府也針對蛋類的供應是否充足進行檢查，轄內259所學校營養午餐，都要使用在地食材或CAS認證等國產食材，過去是按照各校營養師規劃，每週要供應蛋類一到兩次，檢查下週的菜單發現有156校有供應蛋類大概是60%，所以學校的營養午餐菜單基本上是落實的。

鄭文燦表示，22期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗明天開始接種，希望接種率可以再拉高，呼籲市民口罩戴好戴滿外，也要儘速的接種第3劑疫苗。（編輯：張銘坤）1110213