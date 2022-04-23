金門慈湖溼地水鳥過境棲地 金管處移除非法漁網

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（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）金門慈湖為重要生態棲地，但少數民眾放置網具違法捕撈濕地內蝦蟹、魚苗時有所聞。金門國家公園管理處近日完成今年首次的非法漁網移除，也呼籲民眾切勿觸法。

金管處保育研究課指出，雖然每年執行多次非法漁網取締移除，並定有新台幣3000元罰則，但因抓不到行為人，長期以來仍有少數人心存僥倖放置蜈蚣漁網、流刺網等網具違法捕撈濕地內蝦蟹、漁類。

金門國家公園管理處昨天會同警政署保七總隊四大隊金門國家公園警察分隊，共同執行今年首次非法網具查處。金管處副處長楊金臻表示，金門地理位置位於東亞鳥類遷徙途徑，慈湖濕地成為遷移性水鳥最佳休息站，為水鳥度冬重要棲地。

楊金臻說，尤其慈湖周邊魚塭遍布、水道交錯縱橫；而且雙鯉湖至慈湖之間同時是歐亞水獺出現熱點，為水獺覓食活動主要棲地。過度捕撈將使湖中生態資源耗竭，威脅仰賴慈湖濕地作為棲地的生物生存，導致濕地生態系失衡。另外，任意放置漁網也造成野生動物遭網具纏繞受傷。

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楊金臻表示，慈湖濕地位於國家公園特別景觀區，依國家公園法第13條第2項，禁止狩獵動物或捕捉魚類。因此，濕地內不得放置捕撈網具及非法捕捉魚類，管理處持續進行非法網具移除，減少水產資源過度捕撈，促使生態資源永續經營。

位於金寧鄉西北方的金門慈湖，坐落金門國家公園古寧頭區內，是一座由人工圍建而成的鹹水湖，湖上慈堤長550公尺。金門慈湖落成於民國58年，當地原是一內凹海灣，為雙鯉湖的出海口，後因國防戰略需要，決定築海堤將海灣圈圍起來，形成一個與海相通的鹹水湖，每年冬季候鳥南來北往遷徙而金門即是最主要中繼點，是賞鸕鷥重要景點。（編輯：孫承武）1110423