擴大原住民族教育 高師大攜手偏鄉小學研發模組課程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

為強化教學協作、擴大原住民族教育，高雄師範大學校長吳連賞（右）與屏東縣瑪家鄉北葉國小校長高至誠（左）簽署民族教育學術交流協議書。（高師大提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄18日電）為強化教學協作、擴大原住民族教育，高師大分別與屏東縣北葉、地磨兒國小，以及台東土坂Vusam文化實小簽署民族教育學術交流協議書，合作研發民族教育模組課程。

為強化與南部區域內原住民實驗學校間的教學協作，高雄師範大學在校長吳連賞帶隊下，日前前往屏東縣瑪家鄉北葉國小、三地門鄉地磨兒國小等2所原民實驗學校，簽署民族教育學術交流協議書，未來將共同舉辦教學活動。

此外，為擴大原住民族教育發展，高師大兼原民語文班主任劉正元也遠赴台東縣達仁鄉，與「土坂Vusam文化實驗國小」簽署民族教育交流協議書，建立合作夥伴關係，高師大各領域教學及研究人才，未來可與土坂國小共同合作研發、建置民族教育模組課程。

北葉、地磨兒國小是屏東縣境內具指標性的民族實驗學校，學生來源均以排灣族為主，過去幾年發展民族教育本位課程及教學有相當傑出成果；地磨兒國小更是屏東縣內首先編纂排灣族本位教材的先驅學校。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳連賞說，高師大為國內唯一擁有三個原住民學士專班的國立大學，110學年度全校原住民籍學生總數達465，其中以排灣族、阿美族、布農族學生為大宗。

吳連賞指出，學校今年4月獲原民會核准設立拉阿魯哇族及卡那卡那富族知識研究中心，盼透過與原民實驗學校共同舉辦相關教學活動、研發課程模組，協助推動南部原住民族群知識體系建構，以緊密連結部落與大學間的交流與互動。（編輯：孫承武）1110718