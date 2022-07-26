京都祇園祭睽違3年登場 台南同步舉辦交流展

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隨著COVID-19疫情逐漸趨緩，日本京都市台灣推廣事務所日前發布新聞稿表示，停辦2年、被譽為日本三大祭的祇園祭將恢復舉辦。（京都市觀光協會DMO KYOTO提供）中央社記者余曉涵傳真 111年7月26日

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（中央社記者余曉涵台北25日電）日本京都祇園祭因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦2年，隨著疫情逐漸趨緩，今年終於再度舉辦，與京都市締結交流推進協定的台南市也配合祇園祭舉辦講座及交流展。

隨著COVID-19疫情逐漸趨緩，各地活動陸續恢復舉辦，日本京都市台灣推廣事務所日前發布新聞稿表示，被譽為日本三大祭的祇園祭今年恢復舉辦，吸引約14萬人潮朝聖參與，讓夏日祭典氣氛熱鬧非凡。

京都市台灣推廣事務所表示，江戶時代遭受大雨而損壞的鷹山山鉾，透過多年的努力修復，相隔196年後於後祭華麗回歸登場，若在日的民眾想前往參加，建議可預先購買觀覽席座位，輕鬆享受祭典氛圍。

在台灣的旅客也能感受祭典氣氛，京都市台灣推廣事務所說，與京都市締結交流推進協定已滿週年的台南市，今年配合京都祇園祭舉辦日期，日前在善化區圖書館舉辦「祇園祭‧京都的夏日市集與祭典」講座，讓台灣旅客透過部落客「時光手帖。記生活。寫旅行的Erica」的介紹，在台同步參與。

善化區圖書館同時也舉辦京都文化交流特展，展出時間至8月16日止，並舉辦借書送好禮活動，有機會獲得帆布袋、徽章等好禮。

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京都市台灣推廣事務所指出，今年回歸的不僅是祇園祭。每年固定於8月16日舉辦的傳統節慶五山送火為盂蘭盆節期間的高潮活動，連續兩年因疫情影響而縮小點火規模，今年也將恢復正常點火規模，讓大、妙、法的文字及鳥居、船形能完整呈現，點燃京都濃厚的夏夜風情。

京都市台灣推廣事務所說，同樣因疫情停辦的京都三大季之一的時代祭，睽違3年將於遷都紀念日10月22日再次回歸。豪華鮮豔的遊行隊伍，將重現明治時代回溯至遷都平安京的千年歷史，並可於此窺見教科書中提及的織田信長、西鄉隆盛等歷史人物，感受京都漫長悠久歷史。（編輯：管中維）1110726