日裔媳婦舊金山市圖學華語 想和台灣公婆交談

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日裔吉田正已（左3）想和台灣公婆用中文溝通，參加駐舊金山教育組在當地圖書館提供的華語課。舊金山不同族裔、年齡的學員5日出席學習成果發表會。（駐舊金山辦事處教育組提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年8月6日

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（中央社記者周世惠舊金山5日專電）駐舊金山辦事處教育組4年前與舊金山市立圖書館合辦華語課程，亮點之一是每堂課主題獨立、民眾可自由加入，一位日裔媳婦因為想和台灣公婆用中文交談而加入學習。

舊金山市立圖書館今天下午於總館舉辦華語課成果發表會，過去2個月在館內圖書館上華語課的成人及兒童到場展現大秀口語中文，分享學習成果並領取嘉許證書。

其中來自日本的吉田正已（Masami Yoshida）身穿橘色洋裝、笑容可掬地說，她的公公、婆婆來自台灣，她想學好華語跟公婆交談。

過去兩個月，吉田正已在舊金山圖書館里契蒙分館（Richmond Branch Library）成人班學華語，雖然還不是說得很輪轉，但從圖書館發表會分享的學習影片中，看到當時穿白色上衣的她在課堂上認真的模樣、與其他學員進行小組練習互動時笑得很開心。

代表舊金山市立圖書館出席的傑佛斯（Michelle Jeffers）表示，這是她看過最棒的語言計畫。和美國一般的中文學校不同，該華語課程免費、採自由入場的方式，每堂課都有獨立的主題、搭配教學活動加深記憶，學員不用擔心課程銜接，「翹課一、兩堂也沒關係」。

這是駐舊金山辦事處教育組自從4年前開始與當地圖書館合作的華語計畫，期間因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，今年恢復實體課後，委託北加州台灣會館華語學習中心提供師資，華語課程由總館擴展到4家分館，分別開設成人華語班和兒童華語班。

這些學員中，有些人家裡說廣東話、不說中文；也有不同族裔的大學生。兒童班學員年紀最小的才2歲，成人班年紀最大的已81歲。

就讀於舊金山州立大學哲學系的米哈伊洛娃（Anastasiia Mikhailova）在日落分館（Sunset Branch Library）學華語。她說，認識很多華裔同學和鄰居，她想用對方的語言來對話，並期望有一天去台灣旅行，把她的中文琢磨得更道地。

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駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪出席這場華語成果發表會，他對學員們在兩個月的所學表現印象深刻，也對台灣來的華語老師用心設計課程予以肯定。

駐舊金山教育組周慧宜組長告訴中央社記者，美國社區學習華語的風氣漸盛，許多人的動機都是想和身邊講華語的親友溝通。「多一點了解，就能少一點衝突」，她認為，當美國部分人士仍存在對亞裔的偏見，以公共服務形式的圖書館華語課，盼能對族裔融合及尊重多元文化貢獻心力。（編輯：高照芬）1110806