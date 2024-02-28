台灣最好客旅遊地 澎湖拿下前2名

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（中央社記者余曉涵台北28日電）旅遊業者日前公布台灣最好客排名，其中澎湖縣湖西鄉、馬公市包辦前2名，第3名則是屏東縣小琉球。

旅遊業者Booking.com發布新聞稿公布台灣最好客排名，Booking.com表示，每年舉辦「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards），表揚得獎業者並選出全球最友善城市和目的地，今年台灣澎湖縣首次入榜便空降「全球最好客目的地」排行榜第2名。

Booking.com提到，根據相關數據分析台灣市場部分，台灣最好客目的地為澎湖的湖西鄉、馬公市，第3名則是屏東的小琉球。

Booking.com指出，澎湖縣近年來因舉辦花火節而吸引眾多旅人慕名前往，當地傳統的建築使用硓𥑮石建造，至今不少旅宿仍保有其原始樣貌，或是將其融入建築設計中。

夏季戲水、冬季避寒的旅遊勝地屏東縣小琉球排名第3，Booking.com表示，小琉球坐落著許多充滿藝術氣息的旅宿，不論位居何處都能輕鬆享有絕美海景。

而排名第4的宜蘭縣員山鄉以純淨水源著稱，不少旅宿提供溫泉設施，隨處可見的農耕景觀也讓此處成為適合放鬆身心的絕佳目的地。

宜蘭縣頭城鎮則排名第5，Booking.com提到，這裡擁有不少知名景點，像是每到夏季總是吸引不少衝浪愛好者前往逐風踏浪的烏石港，還有蘭陽博物館和咖啡城堡等。（編輯：張雅淨）1130228