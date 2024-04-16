台灣首名試管嬰滿39歲 醫盼人工生殖法與時俱進

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（中央社記者陳婕翎台北16日電）台灣首名試管嬰兒在1985年4月16日誕生，現已滿39歲。台灣人工生殖寶寶近20年來增加4倍，台灣試管嬰兒之父曾啟瑞盼「人工生殖法」與時俱進，藉完善配套措施，幫助想生不能生家庭圓夢。

晚婚晚育成國際趨勢，台灣也不例外，高齡「做人」使懷孕率下降，隨生殖醫學技術發展，難孕夫妻仍有求子機會。據衛生福利部國民健康署統計，2001至2004年每年約有2400到2600名人工生殖新生兒誕生，2021年增為9774人，相當於每16名新生兒有1名是人工生殖寶寶。

台灣試管嬰兒成功率約48%，近20年人工生殖寶寶數量成長4倍，有台灣試管嬰兒之父稱號的婦產科醫師曾啟瑞，身為台灣首例試管嬰兒先驅者，一路走來，他見證生殖醫學越趨成熟。他今天透過新聞稿回憶早期試管嬰兒技術需全身麻醉，腹腔鏡進行取卵，困難度與風險相對較高。

曾啟瑞表示，早年醫師執行人工生殖技術，身兼胚胎師角色，需親自取卵，至實驗室完成生殖細胞前置作業與精卵受精，連胚胎培養液都要自行調配。試管嬰兒技術歷經39年發展，取卵改為透過陰道超音波細針進行，胚胎縮時攝影培養箱與人工智慧（AI）等導入，提高胚胎著床受孕率。

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衛福部近期著手修訂人工生殖法成熱議話題，內容涉及同性伴侶、代理孕母、單身人工生殖應否合法等。曾啟瑞認為，台灣人工生殖成功率全球第2，療程費用相對其他海外國家具優勢，受限台灣人工生殖法，導致台灣單身女性、同性伴侶或需代理孕母族群被迫遠赴海外。

曾啟瑞表示，台灣人工生殖技術是許多海外求子夫妻首選，政策應是生育權的助力而非阻力，希望台灣的人工生殖法能反映社會現況與時俱進，透過制定全面的法律與完善的配套措施，保護各方權益，免於想生卻不能生的家庭付出高額醫療費用，才有機會完成生育。（編輯：張雅淨）1130416