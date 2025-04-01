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教育部選出14青少年諮詢會代表 為學生權益發聲

2025/4/1 10:44（4/1 11:21 更新）
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教育部推動青少年諮詢會，第7屆的14名代表已於近日選出，將在未來一年任期內為學生權益發聲。圖為過去青少年諮詢會開會情形。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月1日
教育部推動青少年諮詢會，第7屆的14名代表已於近日選出，將在未來一年任期內為學生權益發聲。圖為過去青少年諮詢會開會情形。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月1日
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（中央社記者陳至中台北1日電）教育部國教署今天表示，已遴選出第7屆青少年諮詢會14名學生代表，將在未來一年任期內，共同討論性別平等、學生自治組織發展、心理健康等議題，為學生權益發聲。

教育部於民國108年開始推動青少年諮詢會，遴選12到25歲的學生代表，經由書面審查、面試2階段，評估參與學生會、自治組織、學生社團幹部等經驗。第7屆的14名代表已於近日選出，任期為一年。

教育部今天發布新聞稿指出，這次遴選出的青少年代表關注議題範圍廣泛，包含技職教育、環境保育、偏鄉資源、性別平等、學生自治組織發展、心理健康等學生權益事項，展現對教育政策的關注與深度思考。

教育部表示，未來一年青少年諮詢會將通過提案討論，為學生權益發聲，協同研擬、推動更符合青少年需求的教育政策。

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近年許多教育政策都是透過青少年諮詢會討論，例如高中職學生爭取開放外食、訂外送，促成教育部訂出建議和優良範例，鼓勵各校因地制宜，衡量食品安全、交通管理、環保等面向，與學生、家長一同訂定規範。

諮詢會也曾關注學生身心健康議題，進而促使政府研議「身心調適假」及相關配套措施，讓學生察覺自身情緒、心理健康有狀況時，可請假平衡身心狀況。（編輯：張雅淨）1140401

#國教署
#教育部
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