科博館「自然藝想」開展 呈現逾40件標本與模型

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）國立自然科學博物館與國立台灣大學生命科學院動物博物館聯合策劃「自然藝想」特展，今天起在科博館展出逾40件栩栩如生的生物標本及模型，帶領感受科學的縝密與藝術創意。

科博館今天舉行「自然藝想」特展開幕式，由拍拍手工作室帶來「猩猩與好朋友」迷你劇坊，以紅毛猩猩、紅鶴、犀牛等饒富童趣的戲偶，生動呈現熱帶雨林動物面臨的困境，除呼應特展核心與應用，也引導觀眾思考人與自然的關係。

科博館長黃文山表示，這場特展是一場科學與藝術的跨界對話，透過標本與模型的錯置，凸顯「蒐藏」的深度與廣度、「科學研究」的意義與價值，並藉由展示呈現在大眾眼前，引領觀眾多元思考，進而實踐共學，體現博物館作為知識轉譯與公共溝通平台的重要角色。

策展人蔡孟穎說明，「自然藝想」展出多件原型師打造的恐龍模型，例如禽龍、亞伯達角龍、厚頭龍等，展現原型師手下的想像與真實；在「自然的『模』樣」單元中，觀眾還能一窺1比20的暴龍頭部模型製作流程，認識模型從平面圖像轉化成立體結構的關鍵歷程。

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科博館說明，特展中展出8隻珍貴鬼鼠標本，是由日本教授青木文一郎在1934-1935年間採集製成。鬼鼠是台灣最大鼠類，曾廣泛分布台灣低海拔荒野農田，因啃食作物被視為害鼠。隨著生態環境改變，如今鬼鼠成為須受保護的物種。這批近百年的棍棒標本不僅展現早期標本製作技術，也見證台灣百年生態環境的變遷，深具意義。

「自然藝想」特展即日起至2026年3月1日於科博館第三特展室展出，歡迎透過這場自然與藝術交織的對談，開啟屬於自己的「自然藝想」。（編輯：李錫璋）1140416