嬰幼兒呼吸喘發燒 當心RSV病毒威脅

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）2歲以下嬰兒如發生呼吸喘、發燒，不一定是感冒，有可能感染呼吸道融合病毒（RSV），台東馬偕醫院最近發現台東病例增多，呼籲家長提高警覺。

台東馬偕醫院兒科醫師魏佑慈今天告訴中央社記者，最近夜間出現焦急的父母親帶著幼兒急診，看到醫師就問「寶寶才感冒2天，怎麼突然喘得厲害又不喝奶？」。

她說，這症狀類似感冒，但是感染RSV，每逢秋冬與春季交替是高峰期。病毒透過飛沫與接觸傳播，特別容易在托嬰中心與幼兒園造成群聚感染，對6個月至2歲的嬰幼兒威脅最大。

魏佑慈說，雖多數孩童僅出現類似感冒的輕微症狀，但若為早產兒、先天性心臟病或肺部疾病患者、免疫力較差者，RSV感染恐導致細支氣管炎、肺炎等併發症，甚至需住進加護病房。

她說，RSV目前無特效藥，主要以症狀照護為主，包括保持呼吸道通暢、補充水分、觀察體溫與呼吸情況，必要時進行氧氣治療。家長應特別留意寶寶是否出現呼吸急促、呻吟聲、唇色發紫、食慾差或精神不佳等警訊，及早就醫避免延誤治療。

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魏佑慈提醒，家長應從日常生活做起，勤洗手、避免讓寶寶接觸生病者，並減少出入擁擠公共場所，有效降低感染風險。有研究發現部分嬰幼兒RSV感染後，支氣管變得敏感，未來可能較易引發氣喘。

她指出，面對RSV威脅，除了積極預防，更需保持警覺與正確照護觀念，為寶寶打造健康防線。（編輯：吳素柔）1140424