民進黨不分區提名接受舉薦 盼11/6拍板名單

（中央社記者溫貴香台北24日電）民進黨不分區立委提名委員會今天召開首次會議決議，即日起，擴大接受社會各界，舉薦優秀不分區立委的提名人選，供委員會審議。收件截止日為10月30日，以11月6日送中執會決議通過為目標。

民進黨主席卓榮泰在臉書貼文表示，會議結束前，他特別感謝所有委員，說了一段話：「今天我非常感動，剛剛聽各位委員的講話、發言內容，沒有誰是站在哪一個人、哪一個團體立場，各位談的都是為了這個黨、為台灣找出最好的人選，所以我們確認委員會成員這樣的組成，絕對有它的價值及意義；也因為這樣子，我對未來產生的不分區委員名單更有信心，我們正往正確、健康的方向走，這個要讓外界了解。」

民進黨昨天召開中執會，會中同意成立不分區立委提名委員會，並依提名條例規定，由卓榮泰召集主持。

民進黨晚間發布新聞稿表示，第十屆不分區立委提名委員會今天召開第一次會議。會中針對提名作業時程，以及提名原則，達成高度共識。在提名時程方面，有鑑於中選會將在11月18日開始受理登記，時間緊迫，大家同意加速提名作業，以將提名名單在11月6日送中執會決議通過為目標。

針對提名原則部分，達成三點共識：第一，不分區立委的提名人選，整體要有助於贏得「國會過半」的最高目標，讓總統蔡英文連任後，在立法院多數支持下，深化改革，讓台灣真正脫胎換骨。

第二，不分區的提名應廣納社會各界意見。所以提名委員會今天決議，除黨內舉薦外，即日起，擴大接受社會各界，舉薦優秀不分區立委的提名人選，供委員會審議。收件截止日期為10月30日。

第三，不分區立委的提名要有亮點，以強化社會支持與認同。

民進黨表示，在熱烈交換意見，達成上述共識後，召集人黨主席卓榮泰再次期許，這屆被提名的民進黨不分區立委，一定要具備國會戰力、能貫徹民進黨基本主張，並能夠以國家整體利益為優先考量。

卓榮泰也在臉書提到，距離11月18日至11月22日法定登記時程只有4個禮拜，提名委員會必須在期間內完成所有作業，所以會密集約談、核驗、協商及開會，為黨舉才，審定一份既有戰鬥力、代表性、符合政治生態、又有理想性的名單，重要的是要讓台灣社會看見黨的再造與方向。（編輯：黃國倫）1081024