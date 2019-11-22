郭冠英稱代表共產黨 賴清德：中國勢力侵門踏戶

（中央社記者溫貴香台北22日電）民進黨副總統參選人賴清德今天回應前台灣省政府秘書郭冠英指稱代表中國共產黨監督台灣選舉表示，國人不可以輕忽，中國的勢力已經侵門踏戶到台灣，明年1月11日這場選舉，守護台灣若沒成功，台灣很可能步向第二個香港。

賴清德下午陪同民進黨立委參選人許淑華到松山慈祐宮參拜，針對行政院長蘇貞昌日前因工作勞累導致顏面神經失調，賴清德第一時間致電表達關心並送上藥，賴清德會後受訪表示，從網路新聞獲知蘇貞昌身體不適，其實還蠻不捨，因為院長這個工作非常吃重，特別在選舉期間一定格外辛苦。

賴清德說，過去在醫院服務過，也有治療顏面神經麻痺的經驗，提供了一些意見也帶了藥給蘇貞昌，希望蘇貞昌早日康復，重回崗位，繼續衝衝衝，「台灣需要他」。

郭冠英自稱代表中國共產黨來監督台灣省的選舉。賴清德表示，國人不可以輕忽郭冠英這一席話，中國的勢力已經侵門踏戶到台灣來，明年1月11日這場選舉，守護台灣如果沒有成功，台灣很可能步向第二個香港。

中國國民黨總統參選人韓國瑜接受媒體專訪，談到敏感的兩岸問題，韓國瑜用「打麻將」比喻「台灣是漂亮的小姐，跟三個男生打麻將」。賴清德表示，真的建議韓國瑜不要再打麻將，台灣不是強盜、沒有去搶美國的銀行；中國也不是警察，台灣沒有打麻將，而是實實在在守護台灣主權與民主，希望2300萬人可以在這個地方安身立命、長治久安。

針對媒體詢問柯文哲狂打綠營人士，賴清德說，柯文哲是台北市長，雖然是民眾黨黨主席，是不必這麼樣生氣，也不必刻意對別人進行攻擊，不管任何政治主張，都是多元社會必然的現象，這一點，我們其實都要尊重。（編輯：紀淑芳）1081122