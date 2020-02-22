新手上路將主持紓困條例協商 游錫堃假日備戰

（中央社記者范正祥台北22日電）立法院長游錫堃24日將主持黨團協商研商「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」等草案，他今天引用台灣俗語「初學剃頭，拄著鬍鬚」，表達身為主持人，新手上路，這又是另一個挑戰。

游錫堃在臉書發文表示，台灣俗語「初學剃頭，拄著鬍鬚」，他這個新科院長現在有點類似。

游錫堃指出，第一次主持法律案的朝野協商，就碰到全國最急、社會最關心、版本最多的「武漢肺炎防治與紓困」的特別條例草案。

他表示，草案的版本不斷增加，前天8個版本，昨天成為12個版本，聽說這兩天還有立委會再提出。由此可見不分藍綠的各政黨立委都善盡職責、全力以赴，令人感動。

游錫堃表示，身為主持人，新手上路，這又是另一個挑戰，只好善加利用週末，這兩天除了回鄉掃墓外，其他時間乖乖的準備吧。

對於游錫堃在臉書發文，許多網友紛紛留言，「院長太客氣了」、「純樸實在」、「以您的能力絕對是沒問題的」、「您是值得民眾託付的」、「盡心盡力去做就對了」；民進黨新北市議員李坤城也留言，「沒問題的，角色雖然不同，但服務的心是一樣的。」

立法院已於21日朝野黨團協商作成決定，各黨團同意「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案」等案，併案逕付二讀，由游錫堃召集協商，於24日協商完成後，於25日院會進行處理完成立法；24日協商前有委員提案，併案協商。

游錫堃過去擔任行政院長任內有防疫嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的經驗，民國92年4月28日行政院會議通過「嚴重急性呼吸道症候群防治及紓困暫行條例」草案，92年5月2日立法院三讀通過，同日總統公布施行。92年7月5日世界衛生組織（WHO）宣布台灣從SARS感染區除名。（編輯：蘇龍麒）1090222