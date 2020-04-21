軍艦染疫嚴德發鞠躬致歉 坦承海軍有四大缺失

（中央社記者游凱翔、陳韻聿台北21日電）海軍敦睦艦隊疫情引起風波，國防部長嚴德發今天對此鞠躬致歉，但表示，敦睦遠航有其目的及必要性，在於將學生所學的理論與實務做結合，但沒有落實艦隊疫情風險管控，造成疫情發生。

海軍敦睦艦隊27名成員確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），海軍防疫措施引起各界質疑，國防部晚間舉行臨時記者會。

記者會一開始，嚴德發表示，這次敦睦遠航染疫事件初步的調查報告之前，首先要針對敦睦事件造成社會不安，以及部隊染疫官士兵、家屬的困擾，在此向他們、全體國人深致歉意。嚴德發率國防部軍政副部長張哲平上將、國防部總督察長黃國明中將、政治作戰局長簡士偉中將、國防部法律事務司長沈世偉少將、國防部發言人史順文少將，一鞠躬致歉。

針對外界質疑在疫情嚴峻下，為何仍執意准許敦睦艦隊出海。嚴德發解釋，這個計畫是海軍所呈報的計畫，也是他本人在2月20日核定，而在總統府的例行會議中也曾向總統蔡英文報告，蔡總統也表示尊重，因此按照計劃實施敦睦遠航訓練。

嚴德發指出，敦睦遠航有它的目的及必要性，敦睦遠航是海軍官校畢業生、政戰學院畢業生所組成，讓他們藉由遠航訓練，將課堂所學的理論、實務結合，並核發合格簽證，而透過長航訓練，結合戰備訓練、護航通道開闢，並在海上驗證戰略補給線、戰場經營等，藉此機會讓理論與實務結合，同時也達到敦睦邦誼的效果。

但嚴德發表示，國軍在維持戰備及戰訓的前提下，更應該要做好防疫準備，而這次任務也出現缺失、無法落實整個艦隊的疫情風險管理，造成染疫的情況發生。

嚴德發表示，經國防部調查，海軍有四項缺失，包括「疫情通報未落實」、「聯合檢查小組未落實實質檢疫」、「任務期間的官士兵防疫管理不夠確實」、「任務前的防疫措施規劃不足」。

「疫情通報未落實」部分。嚴德發表示按防疫計畫，敦睦艦隊航行期間，艦艇醫官每天都必須向支隊長匯報官兵就醫狀況，支隊長再向艦隊指揮部回報。經調查，3月6日、21日、23日和26日及4月1日，共有5起官兵發燒案例，但支隊長並未按照規定通報發燒情形，確實有通報不實疏失。

「聯合檢查小組未落實實質檢疫」部分。嚴德發表示，艦隊4月9日返抵左營軍港、14日上午聯檢小組至各艦實施檢疫。入境檢疫完成後，人員開始休假，依照相關規定，檢查項目除了全艦人員體溫量測、隊員入境健康聲明書、健康狀況紀錄表等，還包括航行期間隊員就醫紀錄。

不過，嚴德發說，聯合檢查人員並未確實檢視相關人員航行期間的就醫紀錄，因此未發現確實有人員出現發燒、呼吸道感染、嗅覺異常等症狀。

「任務期間官士兵防疫管理不夠確實」部分。嚴德發表示，抵達帛琉前，雖然帛琉零確診，艦隊仍然取消民眾登艦參訪等活動，且除了因考量國際禮儀，在拜會等場合不戴口罩外，皆律定官兵全程配戴口罩。

但嚴德發坦承，無論在艦或訪帛期間，確實有部分官兵未依規定全程配戴口罩及保持安全距離，艦隊顯然未落實相關防疫管理。

「任務前的防疫措施規劃不足」部分。嚴德發表示，艦指部為因應武漢肺炎訂有防範措施，但只有境內防範，並未針對遠航任務作規劃及訂定相關標準作業程序，因此艦隊返抵左營的入境條件和規範不夠明確。

嚴德發表示，經國防部初步調查確認，海軍在任務執行前、執行期間，以及休假前的聯檢工作方面，未落實防疫風險管理，引發社會指責，嚴重影響國軍形象。

嚴德發最後表示，有鑑於此，海軍司令劉志斌上將自請處分、敦睦艦隊支隊長陳道輝少將、艦指部指揮官高嘉濱中將等兩人調離現職。另外，他自己也已向蔡總統自請處分，而處分是蔡總統權責，他接受所有處分，包括辭職，他該負的政治責任，絕對都會負責。

嚴德發也強調，除了再次向國人表達深摯歉意，今天只是初步的調查報告，並不是調查結束。

媒體詢問，敦睦畢竟是到友邦國家訪問，牽涉外交部、僑委會。嚴德發表示，是協請外交部、僑委會協助，包括外館在內一起配合完成這次的任務，最早是在2月19日總統府例行會議中向總統報告，然後總統表示尊重。

國防部官員事後受訪表示，初步了解，當磐石艦上的官兵出現發燒等武漢肺炎病徵的時候，由醫官實施檢查回報後，回報的進度僅止於支隊長陳道輝少將，陳道輝並未繼續向上回報，後續將持續調查有無隱匿、涉法等情事。（編輯：林興盟）1090421