學者：修法讓全動署參與部會動員會報 表達戰時需求

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（中央社記者游凱翔台北30日電）全民防衛動員署今天上午揭牌，未來將擔負強化後備戰力關鍵角色。學者建議，應儘速修改全民防衛動員準備法，讓全動署成為地方政府、各級部會動員會報的法定參與人員，藉此明確表達國軍在戰時的需求。

為強化後備戰力，國防部成立全民防衛動員署，將於明年1月1日正式運作，上午舉行揭牌典禮，總統蔡英文、國防部長邱國正及首任全動署長白捷隆等人出席。

全動署的工作職掌，國防部日前指出，除負責軍事動員、進行跨部會行政動員協調外，也負責新制教育召集（1年1召、1次14天）的實施，將統籌運用全民力量，支援軍事作戰及災害防救任務。

不過，即便全動署成立，後續仍有相關挑戰。國家政策研究基金會副研究員揭仲接受中央社訪問時認為，由於軍事訓練役的役期，乃至於教育召集的天數，短期內要再增加並不容易，使國軍後備部隊目前所存在合格軍士官人數嚴重不足，且專長不符比例偏高的弊病，一時之間很難解決，導致多數後備部隊因為核心基幹人員太少，嚴重影響戰力。

揭仲表示，這些問題在短期內很難解決，雖然國防部、全動署曾提及可從軍事訓練役男中擇優並訓練成為預備士官，但預備士官並沒有足夠的部隊實務經驗，也沒有真正擔任過士官職，作用恐怕有限。

針對權責分工，揭仲提到，國防部最初的規劃是將全動署納編在陸軍司令部底下，原因是戰時編成的後備部隊絕大部分是地面部隊，但現在將全動署單獨成立，恐造成「後備部隊由全動署管理訓練，而陸軍負責常備軍人」，未來這兩個單位如何相互配合，是一大挑戰。

「全動署應該儘速修改現有的全民防衛動員準備法」，揭仲舉例，在現有行政院動員會報下，各部會都有部會動員方案，例如交通方案由交通部管轄、衛生由衛福部、物資由經濟部等，依現行條文第10條，各部會在準備這些方案時，依法必須要準備動員業務會報，但法定組成人員卻無包括國防部人員。

同樣的，各個地方政府的動員準備業務會報也是如此，是由地方政府內部的人員，頂多再加入專家學者，但法定參與人員也都沒有國防部官員。

揭仲認為，這將造成國防部無法充分了解其他部會及地方政府的準備情形，也無法反映國防部在戰時的需求，這部分應儘速提出修法，讓全民防衛動員署官員在會報中成為法定參與人員。

此外，揭仲提到，全民防衛動員準備法第16條刊載，平時必須針對動員物資、場所徵用等相關事宜進行調查，以便在戰時才知道如何運用，但台灣已經承平太久，類似的調查工作也許很久沒有大幅翻修，特別是台灣面臨的威脅型態在改變，必須重新訂定新的動員準備方案，並針對物資、設施重新徹底調查。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲告訴中央社記者，全民防衛動員署成立後，其中最重要的是提升了位階，全動署的前身是人員編制少、機關位階低的全民防衛動員室，雖然號稱是行政院動員會報秘書處，但因位階低，在與部會的協調上稍顯弱勢，因此依照「中央行政機關組織基準法」的規範，依法提升為「署」級機關，有利於水平及溝通協調，強化動員體制。

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另外，由於部分受召員年紀，甚至退伍前的階級都比班隊幹部資深，因此常出現受召員「擺老（仗著自己資深不做事）」、「不服管教」等問題，帶給教育召集單位很大困擾，因此建議國防部可以參考美國、新加坡、以色列等國作法，強化法律反應機制，例如教召員、甚至軍事訓練役男若嚴重違法紀律，則立即解送軍團法律單位即刻處置與原單位隔離，如此才能維繫單位紀律，維持幹部的領導統御，有效提升教育召集幹部士氣。

蘇紫雲也表示，全民防衛動員署在未來也扮演「軍事外交」角色，因為美國的國民兵與台灣後備體系的交流將成為很明確的趨勢，如何汲取國民兵經驗、結合台灣民情，是未來的挑戰也是機會。（編輯：張均懋）1101230