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苗栗聯大路改善提前完工 蘇貞昌：縣府很爭氣

2022/2/18 12:40
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（中央社記者賴于榛台北18日電）苗栗縣聯合大學前聯大路過去車禍事件頻傳，經中央挹注經費，改善工程已完工。行政院長蘇貞昌今天表示，苗栗縣長徐耀昌的縣府團隊很爭氣，提前完工，施工品質還拿到金質獎。

蘇貞昌2019年視察苗栗交通建設時，應徐耀昌及國民黨立委徐志榮、陳超明爭取，允諾免除地方配合款、全額補助聯大路整體改善工程，整體工程原預計今年6月完工，如今提前達標。

蘇貞昌今天在行政院發言人羅秉成、教育部長潘文忠，以及徐耀昌等人陪同下，出席苗30線聯大路整體改善工程通車典禮。他致詞時表示，聯大路通車十幾年，車禍讓師生受到很大的損害，過去礙於經費未能改善，這次中央全額負擔經費。

他說，徐耀昌率領的苗栗縣政府團隊很爭氣，讓整體工程提前完工，廠商施工品質甚至獲得金質獎。

蘇貞昌表示，苗栗縣財政拮据，他每次來都送大錢，包括縣警察局改善、造橋交流道經費等，他都允諾全額支應，不過當初答應挹注造橋交流道經費時，苗栗縣府規劃為新台幣8億元左右，如今卻高達20幾億元，正在煩惱怎麼處理。

他也提醒，交通部、教育部要持續改善學校周邊道路，以及各縣市路口交通，避免影響用路人安全。

徐耀昌說，聯大路通車（2010年）後大小事故不斷，盼此次改善工程後，讓用路人、師生都更安全，希望未來能夠零事故，也感謝蘇貞昌與教育部、交通部對改善工程的支持與經費挹注。（編輯：楊蘭軒）1110218

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