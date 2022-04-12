綠委促設數位指揮中心 蘇貞昌：已有防制平台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北12日電）民進黨立委劉世芳今天質詢提到，面對錯假訊息攻擊，政府要即時澄清，在平戰轉換時，或許可以成立數位指揮中心；行政院長蘇貞昌說，行政院現在已經有防制錯假訊息的平台小組，一定會努力。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。

劉世芳質詢時以俄羅斯侵略烏克蘭為例，關注台灣對於數位國土防衛戰，是否準備好，也說現在的戰爭不像以前一樣，要等大家把炮火準備好才開戰，像台灣這幾年就受到電子數位戰、資訊戰的攻擊。

劉世芳也關注全民防衛動員會報中，各部會在戰時的任務；她說，行政院動員會報的召集人是行政院長，執行長是國防部長，但在平戰轉換過程中，針對數位關鍵基礎設施，例如海底電纜或低軌、中軌、同步衛星，由誰負責安全。

劉世芳解釋，申設海底電纜的主管機關是內政部，但監理、罰則的主管機關則是國家通訊傳播委員會（NCC），如果遭駭客或不肖之徒損毀，這在全民防衛動員會報中是由誰處理。

蘇貞昌說，以前是大軍出發，糧草先行，現在電偵數位相關，老早就在做，不分平時跟戰時；此外，對於對岸的飛機、戰艦等，包含哪一個型號，從何時、何地出來，都清清楚楚，相關國安單位也隨時監看。

NCC主委陳耀祥則說，依照資通安全管理法規定，通訊傳播基礎設施是由NCC監理，隨時監控。

蘇貞昌說，政府因為分級、分區域處理，可能有一些窗口或受理單位，但相關的敏感、重要基礎設施等，其實都有一個群組、有整套的，他會交代相關部會要有更直接、更單一方式處理。

蘇貞昌也提到，之所以成立這個會報，就是因為現在如果還分平時、戰時，恐怕緩不濟急，因此要盤點全國重要基礎設施以及因應平戰之際，這是會報要做的事。

劉世芳也說，面對錯假訊息攻擊，政府要即時澄清，不能讓民眾減少對政府的信任，或許在平戰轉換時，可以成立數位指揮中心，在每天有固定的時間、固定的人，跟全民溝通真正的訊息。

蘇貞昌回應，行政院現在已經有防制錯假訊息的平台小組，由政務委員羅秉成負責，一定會努力。（編輯：林興盟）1110412