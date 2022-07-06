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莫德納嬰幼兒疫苗來了 蔡總統：盼讓爸媽更安心

2022/7/6 18:08
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（中央社記者葉素萍台北6日電）總統蔡英文今天說，許多父母關心的莫德納嬰幼兒劑型疫苗共45萬劑來了，預計最快7月21日提供給6個月至5歲兒童接種；副總統賴清德臉書也發文指出，政府會即時因應疫情變化，持續確保疫苗供貨穩定，讓爸媽安心，也全力守護小小孩。

蔡總統今天透過臉書指出，她知道許多家長都希望盡快帶小孩施打疫苗，先前指揮中心和地方政府規劃幼兒疫苗接種站，希望讓爸媽帶小孩接種都能更方便，也更安心。

總統再次呼籲民眾盡速打滿3劑疫苗，保護自己也保護他人，一步步穩健走向疫後正常生活。

此外，賴副總統也透過臉書指出，因應國際及台灣的疫情現狀，政府維持穩健的防疫政策，持續加強並提升疫苗覆蓋率，其中幼兒的疫苗保護力，更是努力中的重點目標。

賴副總統說，今天莫德納幼兒劑型疫苗共45萬劑已經抵台，後續將提供給6個月至5歲幼兒，接種第1劑與第2劑使用，預計最快在7月21日，就可依照指揮中心及地方政府安排陸續施打。

賴副總統感謝防疫團隊、醫護人員、地方政府的合作努力，也謝謝家長們的耐心與配合，政府會即時因應疫情變化，持續確保疫苗供貨穩定，讓爸媽安心，也全力守護小小孩。（編輯：林淑媛）1110706

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