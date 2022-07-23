屏東二峰圳百年紀念 蔡總統見證台日情誼

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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）日本工程師鳥居信平打造二峰圳，走過一世紀依然流水潺潺，屏東縣政府今天舉辦百年紀念典禮，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌出席，見證水圳的歷久彌新與台日情誼。

1921年至1923年間，日本工程師鳥居信平以自然工法在屏東縣來義鄉打造二峰圳，利用水流滲入地表形成伏流，由於地下儲水豐富，決定採「地下水庫」做法，動員高達14萬人次原住民族人完工，為當時開墾蔗田給予充足灌溉用水。

工程走過百年依然流水潺潺，歷經2次修建，功能依舊完好，灌溉了屏東平原，孕育屏東產業聚落及歷史人文發展，也為現代水利工程帶來新思維及啟發。屏東縣政府在2008年依據文化資產保存法登錄為文化景觀，表彰這座集水廊道的歷史意義及重要性。

二峰圳工程步入一世紀，屏東縣政府今天在喜樂發發吾森林公園舉辦百年紀念典禮，由蔡總統、蘇貞昌、屏東縣長潘孟安、日本台灣交流協會高雄事務所長小野一彥、鳥居信平嫡孫鳥居徹等，一同倒下二峰圳氣泡飲香檳塔，歡慶百年工程美好伏流時光，也共同見證台日友好情誼。

蔡總統致詞指出，二峰圳水圳工程是農業發展典範，也是台日友情最佳印證，近年政府透過各項措施傳承二峰圳精神，2017年投入前瞻水環境計畫，預計超過新台幣2000億元預算，加速水利建設，持續開發多元水資源，在農田水利署改制後，農田水利建設經費增加到52億元，給農民更多照顧。

蔡總統說，屏東縣政府在二峰圳完工百年後，興建林邊溪伏流水示範場址，今年6月通水成功，成為全台第1個置建伏流水設施的縣市，肯定縣府團隊的努力。

回想起去年台灣缺水，遭遇嚴峻的水情考驗，蔡總統說，共同紀念二峰圳百年工程之時，也會持續加強水利建設的韌性，積極推動水資源保育跟永續發展。

蘇貞昌說，水利署在行政院會中專案報告，3年來幸好提早開發伏流水，不只是在屏東來義鄉，是在全台灣各地加緊建地下水庫引用伏流水，同時清淤地上水庫，留住地上水，讓水資源能夠豐潤台灣。

潘孟安則感謝鳥居信平的遠見。他說，縣府借鏡百年智慧，以國土復育與水資源保育為發想，催生國內第1座以「補充地下水」為概念的大潮州人工湖，並自籌財源開發林邊溪下游伏流水工程，持續往下一個百年推進，打造永續取水的典範。（編輯：郭諭儒）1110723