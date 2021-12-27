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太空中心：預計明年3、4月 旭海將有科研火箭發射

2021/12/27 13:39（12/27 15:01 更新）
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（中央社記者林育瑄台北27日電）短期科研火箭發射場域落腳屏東縣旭海部落。太空中心主任吳宗信今天說，預計明年1月開放申請發射火箭；據了解，目前成大與陽明交大都會提申請，陽明交大有意在3月、4月發射科研火箭，成大則會在6月、7月。

科技部11月22日指出，「短期科研火箭發射場域」獲得屏東縣牡丹鄉旭海部落會議同意使用，這將是台灣邁向完備太空基礎設施的第一步。立法院教育及文化委員會今天繼續審查民國111年度中央政府總預算案有關科技部及所屬單位預算案；多名立委關注太空發展產業的現況。

列席的科技部長吳政忠說，台灣的太空產業在過去30多年來大部分是在做遙測，未來的發展則有很大部分會在通訊領域。

無黨籍立委黃國書詢問，目前旭海的發射場域已獲得部落同意，何時可開放申請，以及預計什麼時候會第一次發射火箭。

科技部前瞻及應用科技司長陳國樑在委員會休息時受訪，說明申請火箭發射的期程。他指出，部落會議在11月22日同意發射場域啟用後，需公告會議紀錄30天，之後就可接受申請，因此推估開放申請的時間約在明年1月；又依相關辦法規定，火箭發射需在60天前提出申請。

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國家太空中心主任吳宗信在委員會休息時受訪表示，旭海的場域不是提供給大型火箭，而是給學校進行研究。據他了解，成功大學與陽明交通大學的團隊會提出申請，陽明交大預計在3月、4月發射火箭，成大則會在6月、7月發射，但實際情況還要看學校的整備狀況。

至於目前是否提供產業界申請發射火箭。陳國樑回答，旭海的場域僅提供給學術研究，提供產業使用的長期大型發射場域，科技部與經濟部等單位都有陸續評估，但還沒有定案。（編輯：蘇志宗）1101227

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