科技部展示科普影片 盼拉近民眾跟地科研究距離

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（中央社記者蘇思云台北19日電）科技部今天舉行首映發表會，播放「我們的島嶼，我們的科學」、「風與海，我們的科學」2部科普影片，希望帶民眾認識本土地球科學相關領域科學家與其科學研究成果。

科技部今天下午在台北誠品信義店，舉辦「我們的島嶼，我們的科學，我們的永續社會」科普影片首映發表會。會中除了播放由台灣師範大學地球科學系教授葉孟宛團隊製作的2部影片外，並邀請影片製作團隊跟影片中的科學家現場分享參與演出的心得。

科技部今天發布新聞稿，有感於相較於基礎科學，地科、大氣、海洋、永續、防災、空間等地球科學領域的研究，是最具有台灣元素的科學，因此投入2年時間製作2部影片，希望帶領民眾認識本土地球科學相關領域科學家與其科學研究。

科技部表示，第一部影片「我們的島嶼，我們的科學」中，著重呈現大自然的脆弱。人類面對天然災後，其實渺小又無助，但有一群科學家上山下海，努力從自然界找答案，為千千萬萬生活在島上的人守護家園，透過科學，了解如何與自然及災害和平共處。

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科技部表示，第二部影片「風與海，我們的科學」，由台灣海岸線說起，藉由風與海的交錯，闡述台灣洋流與季風的特殊性。季風與洋流的形成不但影響台灣的風向、風速，同時也決定了台灣的降雨與氣候。透過科學家的觀測與分析，讓民眾更了解身處的海洋環境，以及未來可能面臨的變化。

科技部指出，透過科普影片，讓民眾了解科學就在生活當中，未來也將以更多元的方式拉近自然科學跟社會大眾的距離。（編輯：趙蔚蘭）1110119