搶救台灣本土黑豬 產學盼政府保種

（中央社記者郭芷瑄屏東縣1日電）政府防範非洲豬瘟，昨天是廚餘轉飼料飼養申請補助的最後一天，屏東吃廚餘的台灣本土黑豬從22萬頭減至10萬頭，產業面臨衝擊，學者和豬農都呼籲政府進行台灣本土黑豬保種。

屏東縣本土黑豬養豬戶1月10日組成「台灣本土黑豬自救會」搶救台灣本土黑豬產業，自救會成員以屏東內埔地區農會毛豬產銷班第3班為主，產銷班有50多戶養豬戶。

產銷班班長曾仁德說，台灣肉豬市場近9成是白豬，黑豬市場裡，台灣本土黑豬約佔10%，多吃廚餘；坊間吃飼料的黑豬大多是外來種，約佔2%。台灣本土黑豬種原主要是集中在屏東內埔、竹田鄉客家地區所飼養的「六堆黑豬」。

曾仁德表示，屏東和北部的黑豬產業，就是一條鏈的台灣本土黑豬產業，屏東生產黑仔豬，提供北部飼養成肉豬。

什麼是「台灣本土黑豬」？台大動物科學技術學系教授朱有田表示，要認識「台灣本土黑豬」為何會有好的肉質與風味，就必須釐清目前「黑豬」、「黑毛豬」與「台灣本土黑豬」的差異。

朱有田說，現在台灣養殖的黑豬可略分為外來種黑豬與本土黑豬2種。外來種黑豬主要包括盤克夏豬、英國大黑豬及由日本引進的中國梅山豬等，這些豬的成種過程都在歐洲與中國，並非在台灣。

朱有田指出，大約是300至1000多年前，中國的黑豬由華中、江海、華南等不同地區，輾轉的隨先民遷徙落腳台灣各地。日治時期台灣總督府調查，當時本土黑豬主要有3種，分別是台北雙溪一帶的「頂雙溪豬」、桃園一帶的「桃園豬」以及美濃一帶的「美濃豬」。實際上當時來台的黑豬超過這3種。

朱有田說，台灣本土黑豬因耐粗食，在早期的農業時代多吃番薯葉、香蕉莖及廚餘等，生長慢，至少要養一年以上才能達到上市的120公斤。在日治時期及光復後，台灣2度引進外來種白豬，台灣本土黑豬因此被棄養或雜交進行品種改良。

這3個本土黑豬品種隨環境變遷、外來種豬大舉引進，目前只有桃園豬被納入「國家級保種種原族群」。

為了研究本土黑豬的起源，朱有田展開全台調查，意外發現在屏東內埔、竹田一帶特有的本土黑豬。朱有田說，這類黑豬的粒線體DNA序列、核基因組和桃園豬及其他外來種豬很不一樣。

他表示，概括來說，屏東的本土黑豬是桃園豬、頂雙溪豬、美濃豬與其他中國豬種的後代總和，長期在屏東客家地區隔離飼養，逐漸有了自己獨特的遺傳特徵。

為何本土黑豬需要被保存下來，朱有田表示，聯合國糧食與農業組織（FAO）等國際組織，多次公開呼籲，本土經濟動物的種原快速消失，遺傳獨特性需要被保存。另外，各國也極力保存獨特種原，阻止外溢。

在台灣本土黑豬市場裡，豬販只要一聽說是吃飼料的黑豬，價格一定砍，屏東黃姓豬農表示，這不只是本土黑豬飼養期長、豬農要節省成本的問題，事實上在消費市場上，吃廚餘的本土黑豬風味被價格「評價」。

朱有田說，日本鹿耳島黑豬的飼養肥育期中，嚴格規定有60天的時間必須飼育當地新鮮地瓜，以產生纖維細、油脂豐富、風味甘甜的肉質；西班牙的伊比利豬在肥育期中也給予橡實，以產生優質風味。飼養管理的差異會對本土黑豬的肉質風味產生一定的影響。

既然本土黑豬有保存的必要，但廚餘又有風險，那麼台灣本土黑豬要如何渡過這波非洲豬瘟防疫、甚至是未來可能受到非洲豬瘟的威脅？朱有田認為，趕快研發適合本土黑豬吃的飼料，同時，進行「六堆黑豬」的遺傳物質保存與實質種原保種。

3年前朱有田協助內埔產銷班申請「六堆黑豬」商標，朱有田表示，「六堆黑豬」還沒有命名登記，還不是一個正式品種，應該儘快命名登記並積極進行育種。

曾仁德表示，這波農委會淘汰8000隻屏東地區的本土黑母豬，他盡量請班員將好的種母豬留下來，政府應該要趕快協助台灣本土豬農找出飼養模式，「這不是產值問題，而是台灣的資產文化問題」。（編輯：黃世雅）1080201