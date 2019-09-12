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攜手飯店業者 農糧署推動國產雜糧創意美食

最新更新：2019/09/12 17:06
行政院農委會農糧署輔導東勢區農會12日在台中永豐棧酒店舉行「108年媒合國產雜糧食材供應與推廣記者會」，宣傳國產雜糧的特色與優點，飯店點心坊也使用國產黑豆、落花生、芝麻等雜糧，製作成多款創意麵包、點心。中央社記者趙麗妍攝　108年9月12日
行政院農委會農糧署輔導東勢區農會12日在台中永豐棧酒店舉行「108年媒合國產雜糧食材供應與推廣記者會」，宣傳國產雜糧的特色與優點，飯店點心坊也使用國產黑豆、落花生、芝麻等雜糧，製作成多款創意麵包、點心。中央社記者趙麗妍攝　108年9月12日

（中央社記者趙麗妍台中12日電）行政院農業委員會農糧署攜手飯店業者，將國產雜糧製作成創意點心、料理，搭配飯店用餐優惠，希望國人一起以行動支持在地、創意的國產雜糧美食，促進雜糧產業多元化發展。

農糧署輔導東勢區農會今天在台中永豐棧酒店舉行「108年媒合國產雜糧食材供應與推廣記者會」，除宣傳國產雜糧特色與優點外，飯店點心坊也使用國產黑豆、落花生、芝麻等雜糧，製作成多款創意麵包、點心。

農糧署為建構安全雜糧供應鏈，減少水稻面積及活化休耕地，提高雜糧進口替代率，近年推動「大糧倉計畫」，輔導農民擴大生產新鮮、安全的非基改國產雜糧。

農糧署指出，除攜手永豐棧酒店設計雜糧菜單，運用國產紅藜搭配蔬菜，推出台灣紅藜火鍋，迎接秋天吃鍋的季節，接下來還將與中南海酒店、大毅老爺行旅酒店推出多款雜糧料理，希望創造國產雜糧產業價值，也透過飯店業者推出精緻美食，吸引消費者用行動力支持國產雜糧。（編輯：謝雅竹）1080912

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