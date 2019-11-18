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推廣兒童權利公約 新北市贈好書辦講座

最新更新：2019/11/18 15:07

（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市副市長謝政達今天表示，聯合國訂定「兒童權利公約」30年，新北市將以親職及兒少講座讓人了解公約中維護兒童最佳利益、禁止歧視、尊重兒童意見、生存及發展權4大精神。

謝政達今天在記者會表示，維護兒童權利應從生活中落實，市政府在傳達理念上，結合社政、教育及文化等單位，以及台灣少年權益與福利促進聯盟，一起推動兒童權利公約的精神。

記者會中，不同年齡層的兒少分別以自身的故事，分享兒童權利公約4大權益和精神。新北市秀朗國小三年級學生劉以勤說，台灣常發生車禍，最大的希望是交通安全，上學走路都能平安。

新北市兒少代表曾敬堯表示，國中生關心第8節課和服裝自主的議題。台北大學社工系三年級學生梁容爾分享，她就讀華僑高中時和社團發起「舊鞋救命」活動，在肯亞目睹非洲的小孩要走很遠的路，才能取得一杯不怎麼乾淨的水。

台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華表示，推薦兒少人權讀本推廣理念，除優先選擇台灣本土作家，並推薦波蘭兒童人權之父柯札克（Janusz Korczak）的經典名著「麥提國王執政記」及「當我再次是個孩子」等書。

謝政達也推薦「麥提國王執政記」，指內容為虛擬10歲小國王不願當大臣的傀儡，靠著自己本事治國，探討孩子在成長歷程中面臨的權利和義務、自主與責任等。

記者會活動中，除推薦經典書單外，並由出版商代表捐贈書籍給偏遠地區永定國小、坪林國中、金山高中及大同育幼院。（編輯：李錫璋）1081118

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