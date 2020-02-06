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墾丁春天音樂季逾20年歷史 今年暫熄燈

最新更新：2020/02/06 17:21
今年遇上武漢肺炎衝擊加上沒有業者申辦，有20多年歷史的墾丁春天音樂季暫告熄燈。圖為2016年墾丁「春天吶喊」。（中央社檔案照片）
今年遇上武漢肺炎衝擊加上沒有業者申辦，有20多年歷史的墾丁春天音樂季暫告熄燈。圖為2016年墾丁「春天吶喊」。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）有20多年歷史的墾丁春天音樂季每年在春假期間舉辦，近幾年人潮大減，今年又碰到武漢肺炎衝擊，沒業者申辦，暫告熄燈。

公元1995年開辦的「春天吶喊」捲起墾丁20年音樂盛事，也引起「春浪音樂節」及不少業者向墾丁國家公園申辦音樂會，墾丁國家公園管理處13年前開放幾個場地讓業者申請，納管音樂會。

隨各地演唱會增多，墾丁春天音樂季人潮逐年下滑，去年只剩夏都沙灘酒店的「夏都春宴」苦撐，墾管處今年音樂季申請時間從去年12月11日到今年1月20日，甚至降低租金、延長申請日，還是沒業者申請。

業者表示，音樂季人潮不如往年，今年又碰上武漢肺炎，暫停舉辦，明年視大環境看看是否再辦。

不在墾丁國家公園範圍內、位於屏東縣滿州鄉的小墾丁渡假村前幾年出租給春吶舉辦，去年春吶出走高雄市，小墾丁自辦「滿州山谷音樂季」，以屏東原住民樂團、歌手表演為主，沒收門票，卻吸引遊客入住。

小墾丁今天表示，正努力希望今年續辦，畢竟墾丁空氣和氣溫都好，在武漢肺炎籠罩陰霾下，到南台灣散散心，遊客或許會心動。

墾丁福華渡假飯店總經理張積光說，寒假延長，最近不少家長帶孩子到好天氣的墾丁，業者不無小補，但春假疫情無法預估，原本6成訂房率最近被退訂一半，目前飯店因應是節流，人事預缺不補、員工休完該休的假及維修平時不易保養的設施，未來是否放無薪假視疫情而定。（編輯：李明宗）1090206

墾丁春天音樂季近年因各地演唱會增多，人潮逐年下滑。圖為2017年墾丁音樂季表演。（中央社檔案照片）
墾丁春天音樂季近年因各地演唱會增多，人潮逐年下滑。圖為2017年墾丁音樂季表演。（中央社檔案照片）
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