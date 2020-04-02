清明連假拚防疫 台東原鄉部落設體溫量測站

台東縣土坂、台坂及嘉蘭等3處原住民族部落組成防疫志工團隊，在部落入口處設置測溫站，籲請民眾入村前配合量測體溫。中央社記者張祈攝 109年4月2日

（中央社記者張祈台東縣2日電）清明連假防疫不鬆懈，台東縣土坂、台坂及嘉蘭等3處原住民族部落，在入口處設置體溫量測站，若族人有發燒症狀，會要求待在家自主健康管理，若是外地人發燒，則勸導不要進入。

部落入口處前放置告示牌，進入部落的車輛，必須停靠測量站，族人臉戴口罩，上前為車內乘客量體溫，有時以族語親切詢問來歷，遇到從外縣市開長途車回來的族人，則熱情歡迎他們回家。

台坂社區發展協會理事長黃福勝今天表示，考量武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴重，希望疫情不因假期人潮進入部落，經過部落會議決議，組成「防疫志工團隊」，1日起下午4時至5日下午4時，在部落入口處設置體溫量測站。

黃福勝指出，體溫量測站24小時運作，由志工2人一組，輪流值班，一班4小時，考量返鄉人多，年輕族人不一定認識旅外工作的族人，所以會有一名長輩搭班，年輕志工負責記錄及量測體溫，年長志工負責「認人」，分工不馬虎。

台坂村防疫志工團隊指出，外地返鄉、在地族人若出現發燒症狀，志工會列冊記錄，請族人在家自主健康管理，若是發燒外地客，則會勸導不要進入部落，若執意進入，則將通知警方及衛生單位協助處理。（編輯：謝雅竹）1090402