因應九年一貫國民教育 台南九份子國中小落成啟用

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（中央社記者張榮祥台南25日電）歷時3年籌建的台南市安南區「九份子國民中小學」今天落成啟用；這是台南第1所國民中小學，以因應九年一貫國民教育，同時解決周邊社區國中小學生跨區就讀問題。

台南市長黃偉哲今天主持九份子國民中小學謝土暨落成啟用典禮，他指出，安南區腹地廣大、交通建設網陸續完成、公共設施完善，吸引不少建設案投資，市府編列新台幣6億257萬元經費在九份子重劃區內籌建新學校，以因應人口迅速增加。

黃偉哲說，九份子國中小學是台南市第1所國民中小學，也是一所兼具多元教學空間的永續生態校園，同時因應九年一貫國民教育的施行，解決周邊社區國中小學生跨區就讀問題，且滿足未來重劃區發展後，進駐人口衍生的學生就讀需求。

台南市政府教育局長鄭新輝也表示，九份子國中小座落在全國第一座低碳示範社區，學校課程與社區規劃結合，並融入生態永續與雙語教學，正是108課綱期望的學生在生活中學習，體現核心素養，提升在地學子競爭力。

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九份子國中小校長康晉源說，九份子國中小是重劃區內指標性工程，以鑽石級綠建築為方向，一改過去對操場的既有印象，以草地活動場取代一般PU跑道操場，呼應低碳社區的精神。

他表示，未來校方將透過相關課程設計，讓學生在校園中理解低碳樂活、永續宜居的精神，以「智慧、溫馨、國際、永續、健康」為學校願景，期許學校成為師生「實現理想與夢想的希望工程」。（編輯：黃世雅）1101225