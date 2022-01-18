春天賞櫻趣 武陵農場接力綻放至4月

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武陵農場櫻花品種達10多種，農場內櫻花花期自1月中旬開始，最晚可開花至4月。（武陵農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月18日

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）武陵農場栽種2萬多棵櫻花樹，櫻花品種有霧社櫻、昭和櫻、富士櫻多達10多種，武陵農場副場長胡發韜今天表示，農場內櫻花花期自1月中旬開始，最晚可開花至4月。

每年春季賞櫻行程都受到民眾歡迎，國內賞櫻勝地武陵農場更是許多民眾旅遊必選之處。武陵農場副場長胡發韜今天接受中央社記者訪問表示，武陵農場栽種2萬多棵櫻花樹，櫻花品種多達10多種，因農場占地600公頃，南北狹長約7公里，受地形高低影響，櫻花開花時間不同。

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胡發韜指出，櫻花開花時間依序由農場南邊陸續開至北邊，南谷櫻花台、富野櫻花區、妙高櫻花坡、兆豐櫻花園、茶莊櫻花道、隘口櫻花林、古松櫻花帶、霧社櫻花群、桃園櫻花台及櫻桃楓林區。

他說，最早盛開的是山櫻花，目前已開始綻放，1月底、2月上旬由昭和櫻、紅粉佳人上場，2月底至3月初，盛開櫻花品種如河津櫻、八重櫻、富士櫻、大島櫻，以及較晚盛開的墨染櫻、牡丹櫻、一葉櫻、太平山櫻，琉球緋寒櫻在3月初至4月初最晚開花。（編輯：謝雅竹）1110118