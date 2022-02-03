少數台南舊城地表可見潺潺流水溪流「竹溪」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

探索台南舊城水文-竹溪（中央社記者張榮祥台南3日電）毗鄰台南體育公園和竹溪禪寺的竹溪，是少數台南舊城地表可見潺潺流水的溪流，台南市政府大力整治後，竹溪一掃過往陰森氣息，反成府城亮點。

竹溪是條位於台南市東區和南區的溪流，舊稱溪仔墘溪，源出東門外，在今天台南文化中心和東區巴克禮公園以南一帶，往北流向崙仔頂、三川台、山仔尾後再往南流，途經法華寺、竹溪寺。

竹溪之後在桶盤淺一帶（南山公墓）蜿蜒流過，由鹽埕注入台江內海，目前自健康路法華橋往上游方向河段多已地下箱涵化；下游部分改走「日新溪」注入鯤鯓湖，下游舊河道「鹽埕溪」（鹽埕大排）大多也已地下箱涵化。

早年府城人對竹溪的觀感是陰森黑暗，原因無他，地表可見的竹溪河面，事實上緊鄰台南舊城邊緣，當時住家未如現今密集，開發深度不足，自然有了先入為主的刻板印象。

不過，台南市政府近2年大力整治竹溪及周邊景觀，夜間打燈，竹溪搖身一變成為熱門景點，不僅白天多有民眾野餐聊天曬太陽，入夜後也不再視竹溪為畏途，許多人在竹溪沿岸散步運動，時有情侶在此談情說愛。

竹溪是台南舊城少數可見潺潺流水的溪流，但它的知名度不止於此，溪畔的竹溪禪寺更是大大有名；竹溪禪寺是台灣最古老的佛寺，不只收藏台南三大名匾之一的「了然世界」，還有3面清朝乾隆年間的古匾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文史學者考證，竹溪禪寺和台南的開元寺、法華寺、彌陀寺等古寺齊名，但歷史更悠久，只是各種志書對竹溪禪寺的記載不多。

竹溪禪寺也和台灣清領時期的局勢有點關係；日本和清朝1895年簽訂馬關條約，將台灣割讓給日本，台灣人英勇抗日，稱為乙未之役；當時黑旗軍領袖劉永福鎮守台南，義子劉成良守旗後砲台時到竹溪禪寺參拜，希望神明護佑，獻匾「默助成功」，如今這塊古匾還在寺中，成為時代證物。（編輯：孫承武）1110203