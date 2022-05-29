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台南催生幼兒園至12年級雙語學校 定114年招生

2022/5/29 11:26
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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市政府規劃鄰近沙崙智慧綠能科學城的沙崙國中轉型為K（幼兒園）至12年級具特色雙語教學示範學校，新建校舍工程今天動土，預計民國114年完工並開始招生。

台南市長黃偉哲上午出席沙崙國中轉型新建工程動土典禮致詞表示，沙崙國中轉型計畫經過多年發想、籌畫及討論，終於能夠動工，無論是多年齡層的教育模式，或打造優質雙語教育課程，都是台灣教育界示範性指標，從地方到中央都極受關注，期待工程如期、如質完工。

黃偉哲表示，沙崙智慧綠能科學城是台南轉型為智慧科技、人文關懷與環境永續的重要引擎動力來源，市府團隊努力爭取中央經費挹注，並搭配市府預算，希望打造優質教育環境，除了將雙語教育列為教學重點，也將成為永續綠能與智慧創新生活結合的前瞻學校。

教育局長鄭新輝表示，沙崙國中為了轉型為全雙語學校，從107學年度起試辦雙語課程教學，逐年增加雙語教學領域，未來轉型為沙崙高中後，將成為全台灣第一所K至12年級的公立學校，充分滿足沙崙智慧綠能科學城園區就學需求。

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鄭新輝指出，沙崙國中轉型新建工程預計投入總經費約新台幣8.4億元，除了新建幼兒園、國小部與高中部等各棟教室，也將興建廚房與具備溫水游泳池的多功能體育館，教室空間以Learning Hub概念設計，以開放、彈性共享的空間，讓不同教育階段的學生可互相交流。

他說，沙崙國中轉型新建工程預計114年完工，114學年度開始招生，未來規劃招收幼兒園2班、國小部18班、國中部18班、高中部9班。（編輯：陳仁華）1110529

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