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北捷若漲價 黃珊珊：與推廣綠運輸信念背道而馳

2022/6/27 15:35
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（中央社記者陳昱婷台北27日電）台北捷運公司今天表示，難以負荷電價調漲，引發外界擔憂票價恐隨之調整。台北市副市長黃珊珊說，交通局會去估算，但市府的信念是鼓勵使用綠運輸，若漲價會與此背道而馳。

經濟部今天舉行電價費率審議會，用電大戶電價調漲機率高，北捷因此舉行記者會，呼籲中央審慎評估軌道公用事業用電大戶訂價策略，避免造成經營困難，影響旅客服務。

黃珊珊今天下午視察新創基地「Co-Space」後接受媒體聯訪，對於北捷票價是否跟隨電價調漲表示，電價是嚴肅的問題，整個國家都要面對，若電價調漲，物價也會跟著飛漲，政府必須去控制並抑制。

黃珊珊指出，北捷票價數十年未漲是事實，就是為了鼓勵民眾使用綠運輸，同時靠著副業增加收入，因此若漲價就會與市府目的背道而馳，所以現在是預算配置問題，而不是漲價問題。

媒體詢問，是否有估算若電價調漲多少就需要調整票價。黃珊珊表示，交通局會去估算，但重點仍要回到台北市每年新台幣1700多億元的預算如何配置，回到從政的價值，再去劃分輕重緩急，不是電價漲就去漲票價。

此外，對於重陽敬老金發放問題，黃珊珊說，市府會按照議會決議，在預算額度內處理，現在正在討論，但還是要強調，預算有一定原則，且預算本來就有互相排擠的可能，要做最合理的配置，不需要口水戰。（編輯：張銘坤）1110627

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