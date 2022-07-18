弘光科大「環台義智」活動 帶學生走入社區服務

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（中央社記者蘇木春台中18日電）弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系在暑假期間舉辦「環台義智」活動，由教師帶領學生利用課堂所學專業，前進中彰投社區關懷據點，陪伴長輩活動筋骨。

弘光科大老福系副主任余靜佳今天告訴中央社記者，系上舉辦「環台義智」公益活動邁入第2年，帶學生進入長照機構、社區關懷據點服務長輩，讓學生展現專業能力，實踐大學社會責任。

活動今年初開始籌備，學生將理論與實務結合，設計不同教案，針對失能、失智或亞健康的長輩設計活動課程，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，目前無法進入長照機構服務，因此今年改讓學生到中彰投地區的社區關懷據點服務長輩。

余靜佳指出，今年活動由系上講師蔡尚甫率隊，帶著十多名學生到埔里北門社區發展協會社區關懷據點、鄉土人文關懷協會月眉據點、東南據點、彰化二水源泉社區關懷據點、光田龍井社區關懷據點等地方為長輩服務，師生們每天一早從學校出發，1天服務2個據點。

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蔡尚甫說，學生用歌曲「心花開」設計簡單動作，帶著長輩暖身活動筋骨，接著進行拼貼畫製作。學生依每個地區特性設計不同活動，務農為主的地區設計以植物為主體的手部拼貼畫，靠海地區則為魚類拼貼畫，促進長輩對顏色及構造的認知，延緩失智。

參加活動的大一學生傅芝星說，高中讀幼保科，由於父母工作關係，成長階段經常是由阿公、阿嬤陪伴，因此很喜歡跟長輩相處，這次參加公益活動，帶著長輩們做活動，她也覺得很開心。（編輯：郭諭儒）1110718