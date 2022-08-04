助店家數位轉型 高雄河堤商圈發行「三民認同卡」

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高雄市三民區河堤商圈發展協會4日宣布，爭取到中央新台幣150萬元雲世代計畫經費，推動商圈店家數位轉型，將發行1萬張實體「三民認同卡」，其中3000張也將發給弱勢團體做公益。中央社記者曾以寧攝 111年8月4日

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（中央社記者曾以寧高雄4日電）高雄河堤商圈今天宣告將發行「三民認同卡」，持卡到三民區特約店家消費即享多重好康，盼助商圈數位轉型，也助店家留住客戶，且為推動公益，其中3000張將發給弱勢團體。

高雄市三民區河堤商圈發展協會今天舉行記者會宣布，爭取到中央新台幣150萬元雲世代計畫經費，推動商圈店家數位轉型，將發行1萬張實體「三民認同卡」，預告近期也將啟動「高雄雲」APP，助店家一起活絡商圈經濟，盼在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後時代，走向無接觸消費。

河堤商圈發展協會理事長王鐘賢現場說明，三民認同卡是由三民區200間店家共同研究、開發符合店家需求的數位應用工具，未來民眾可以向特約店家索取認同卡並加入會員，或上APP註冊，即可在特約店家享有會員優惠或來店禮等好康，每月消費滿30次還可參加摸彩，活動持續到11月底。

王鐘賢表示，發行萬張實體卡，對店家來說就是增加萬個潛在客戶，實體卡片中有3000張將發給弱勢團體，其餘則交由合約店家自由贈送，助店家留住客戶；目前加入約200個店家，從餐飲、藥局、文創到眼鏡行都有，主要分布在三民區，詳細清單將公告在「三民認同卡」網站。

高雄庇護工廠也是夥伴店家，王鐘賢指出，慈善團體的募資、禮盒都受到疫情嚴重影響，希望透過商圈活動推廣慈善團體商品，讓數位商機轉換成愛心；此外，未來可望利用三民認同卡消費資料，推出NFT認證公益，讓更多人一起受惠。

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河堤商圈發展協會指出，三民認同卡目前持續受理店家報名加入特約，將由商圈工作人員協助完成高雄幣平台、Google地圖所有權、多元支付、商品店商上架等，加入後可享有CRM會員管理平台，也可查看消費客群與來電高峰等資訊，盼助店家進行管理。

本名謝錫元的三民區豐裕里長，也是知名畫家「馬里斯」，愛貓的他在鄰里環境中妝點不少「貓藝術」。這次負責設計三民認同卡，馬里斯說，這次的貓有數位感，融合晶片形象，傳達雲端概念，也希望傳達公益精神，並結合商圈印象表達商圈共榮的理念。（編輯：陳仁華）1110804