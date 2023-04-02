五月天張惠妹大港開唱散場最久約1小時 高雄市府：演唱會壓力測試通過

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（中央社記者林巧璉高雄2日電）高雄昨晚有3場大型演唱會，參與人數近20萬人，考驗疏運應變，市府嚴陣以待。經統計，樂團五月天演唱會散場時間約67分鐘、歌手張惠妹散場約30分鐘、大港開唱散場約60分鐘。

為迎戰疏運大魔王關卡，捷運以3分鐘密集班距疏運。高捷昨天累積運量25萬2503人，為今年次高單日運量。高捷、市府總動員，維持交通秩序，包括高捷240人、警察600人、交通局120人等。為了讓歌迷等車不無聊，捷運站長更接力高歌，延續演唱會高潮。

高雄市交通局表示，世運、巨蛋演唱會散場時更加派共50輛接駁車投入疏運。演唱會整體疏運狀況良好，3場演唱會分別在30至67分鐘完成疏運。

交通局發布新聞稿表示，五月天世運場共疏運7.1萬人、張惠妹巨蛋場疏運4.1萬人、大港共疏運7.9萬人。交通局也感謝民眾配合，讓高雄通過演唱會活動的壓力測試。

高雄捷運公司統計，搭乘捷運從R17世運站、R14巨蛋站、O2鹽埕埔站往返演唱會場的人數預估全日超過10萬人次。往返高鐵左營站及高雄車站接駁車載運約8000人次。世運、巨蛋場在散場時加密班次外，也加派空車疏運。

交通局提醒，高雄今天仍有五月天世運演唱會、駁二大港開唱，預計約有14萬人參加。捷運紅線及橘線已提高疏運量能，世運與高鐵站／台鐵新左營站間，歌迷可利用免費接駁專車往返。

此外，因應大港開唱，輕軌尖峰時刻班距縮短為8至10分鐘，C11真愛碼頭站至C14哈瑪星車站將視人潮啟動區間車運行模式。（編輯：張銘坤）1120402