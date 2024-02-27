新北市圖志工「鯊魚爸爸」做繪本 說故事教台語

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（中央社記者楊侃儒新北27日電）新北市立圖書館指出，林國盛原本是公司負責人，退休後到圖書館當志工，他透過自製繪本，說故事讓孩童學台語，並教導做鯊魚摺紙，被孩子們暱稱為「鯊魚爸爸」。

新北市立圖書館今天透過新聞稿表示，林國盛退休後跟著妻子腳步加入圖書館志工行列，擔任志工近10年，為吸引孩子接觸台語，他自製農村生活繪本，讓小朋友可以一邊聽故事、一邊學台語，同時也教小朋友做鯊魚摺紙，被孩子們暱稱為「鯊魚爸爸」。

新北市圖指出，林國盛的妻子3年前中風，但他仍會帶著妻子一起到圖書館為小朋友說故事，當他看到孩子因閱讀而露出開心神情，就是他最大的感動，他希望孩子能從聽故事開始喜歡上閱讀。

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新北市圖表示，夫妻檔林昭成、吳蘇蘭擔任圖書館的志工已經14年，負責圖書館書籍的整理歸位，夫妻「買一送一」在圖書館服務，並用愛與行動相互扶持。當志工是2人心靈上的成就，除了可以感覺自我成長的快樂，還能結交朋友、擴展人際關係，是完全不同於職場的自在樂活。

新北市圖指出，即日起到3月16日招募今年度志工，歡迎年滿20歲、喜愛閱讀說故事、充滿熱情具有服務熱忱的朋友加入圖書館志工行列，招募資訊及報名方式可到新北市圖官網查詢，洽詢電話（02）2953-7868分機8008。（編輯：戴光育）1130227