黑冠麻鷺築巢下蛋 台南水道博物館拍攝觀察

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南山上花園水道博物館園區擁有豐富動植物生態，近日發現黑冠麻鷺築巢下蛋，館方與環保團體及攀樹教練合作架設即時監控設備，透過第一手觀察記錄過程，並與民眾分享。

台南市政府文化局今天新聞稿指出，由於鳥巢位在距離地面約10公尺樹上，且要在不干擾生態情況下架設，除了與台南市野生動物保育學會合作，提供高倍率即時監控系統及相關設備，再由長期於園區舉辦攀樹課程的專業教練，在最短時間完成架設。

台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩指出，市區比較常見燕子、斑鳩、鴿子等禽鳥築巢育雛，但黑冠麻鷺這類體型比較大的禽鳥，要在郊區才比較有機會看到，而且警覺心相當強，不易觀測，這次在水道博物館發現的鳥巢離地超過10公尺，能夠順利觀測，相當不容易。

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台南市文化局指出，目前系統已經順利運作，每日有工作人員監控、記錄，並即時發布在台南山上花園水道博物館臉書（Facebook）粉專，目前巢裡有4顆蛋，公鳥和母鳥交班孵蛋畫面，顯現親鳥共同育雛用心，相當有趣。

館方人員說，最近幾天郊區風勢較大，鳥巢常出現搖晃情況，也引來不少網友擔心，雖然目前看起來巢體還算堅固，但根據氣象預報，近日可能會有風雨來襲，希望大家一起集氣，讓黑冠麻鷺一家能挺過這次風雨。（編輯：黃世雅）1130421