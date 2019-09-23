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湯瑪斯庫克破產中資憾收購未果 工黨請政府紓困

最新更新：2019/09/23 17:04

（中央社上海／倫敦23日綜合外電報導）英國老牌旅遊業者湯瑪斯庫克宣布破產，直到最後都還嘗試伸援的中國復星國際集團今天表示，很「遺憾」收購行動功敗垂成。英國在野工黨則說，政府應介入紓困。

復星國際發給法新社的聲明說：「湯瑪斯庫克集團（Thomas Cook）沒能找到可行的解決方案，與其他關係企業、核心放款銀行、債券持有人以及更多參與方達成其提議的資本重整，復星深感遺憾。」

「復星可以證實，自始至終，我方的立場都未改變，很遺憾其他方卻變了。」

「我們對受此結果影響的所有人表示最深切的同情。」

紓困行動破局之後，湯瑪斯庫克今天宣布破產，引發第二次世界大戰後英國最大撤離潮，大批遊客受困海外等待回國。

湯瑪斯庫克在德國的航空子公司德鷹航空（Condor）表示，儘管母公司宣布破產，德鷹仍會繼續營運。

德鷹強調公司「很多年都獲利」，「為避免流動性瓶頸，德鷹已申請國家擔保的過渡貸款」，貸款會在德國柏林接受審查。

湯瑪斯庫克上月宣布，復星將對其注資4億5000萬英鎊（5億6000萬美元），在香港上市的復星則將拿到湯瑪斯庫克旅行營運部門7成5的股票，以及航空部門2成5的股票。

另一方面，工黨影子內閣財相麥唐納（John McDonnell）表示，政府應帶著臨時紓困方案介入。

麥唐納告訴英國廣播公司（BBC）：「我很遺憾...我只是認為，政府早就該有更積極的作為：介入、穩定狀況，進而提供更長期的發展計畫。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1080923

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