川普稱武漢肺炎恐衝擊美經濟 但自認防疫有功

（中央社賓州史克蘭頓5日綜合外電報導）美國總統川普今天指出，美國經濟可能會受武漢肺炎疫情衝擊，但他預測這波流行病的挑戰終將過去，同時捍衛自己處理這次危機的做法。

路透社報導，川普今天現身2020年選舉季的首次市民大會，這次活動是由福斯新聞頻道（Fox News Channel）在賓夕法尼亞州的史克蘭頓（Scranton）主辦。賓州在2016年美國總統大選的選情激烈，最後幫助川普入主白宮。

在這次節目中，川普論及民主黨人競爭總統候選人提名以在11月3日與他對決的初選活動，但迴避他的分化對立作風是否加劇美國政治分歧的問題。

在這位共和黨籍總統二度問鼎總統大位之際，因俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）擴散，導致股市持續重挫並引發經濟下滑憂慮。

被問到武漢肺炎爆發是否傷害經濟時，川普回答：「當然可能會有影響。同時，我必須說人們現在待在美國，在美國花錢，我喜歡這樣。」

他說：「這都將會解決。大家必須冷靜下來。我們已有計畫因應每種可能發生的情況，我想這是我們必須要做的事。希望疫情不要拖得太久。」

川普重申他的主張，他認為他在武漢肺炎疫情危機之初就限制14天內曾赴中國的旅客入境，有助於控制在美國的疫情。

截至今天，美國武漢肺炎死亡病例增至12例，全國新增至少57起確診病例。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1090306