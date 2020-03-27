紐約疫情惡化 單日增100死確診衝破3.7萬

（中央社記者尹俊傑紐約26日專電）美國紐約州武漢肺炎疫情持續惡化，單日新增100死，確診總數衝破3.7萬例。紐約州長古莫說，病患仰賴人工呼吸器時間愈長，愈有可能因新型冠狀病毒引發併發症而死。

根據紐約州政府最新數據，全州確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）較昨天增加21%，達3萬7258例，累計385人死亡，持續高居全美首位。令人憂心的是，住院治療人數暴增40%，醫療系統壓力愈來愈沉重。

古莫（Andrew Cuomo）今天簡報時雖強調，單日數據不足以呈現疫情全貌，最新數字仍沖淡了他昨天以住院病例倍增預估時間拉長為例、認為病毒散播可能減緩的樂觀看法。

古莫說，2019冠狀病毒疾病重症患者仰賴人工呼吸器的時間達11至21天，相較之下，多數呼吸道疾病患者只需3至4天。紐約州死亡率攀升，部分原因是高齡與衰弱病患仰賴機器呼吸20天以上，時間愈長，病情就愈不樂觀。

最新數據顯示，紐約州有5327名感染武漢肺炎的病患住院，住院率從昨天的12%升至14%，其中1290人住進加護病房。

古莫日前預期，紐約州疫情將在2至3週內達到高峰，屆時估計需要多達14萬張醫院病床、4萬個加護病房床位。儘管多方報導指紐約地區醫院物資不足，醫護人員需要重複使用口罩、拿垃圾袋當作手術衣，古莫仍堅稱紐約州有足夠防護裝備滿足醫護人員需求。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至發稿為止，全球超過49.5萬人感染武漢肺炎、逾2.2萬人喪命，全美確診病例已突破6.9萬例、至少1049人死亡。

紐約州是全美疫情最嚴重地區，確診病例占全美逾半，死亡人數占近4成。人工呼吸器是紐約迫切需要的資源，疫情高峰需求估達4萬台，遠高於現有的4000台。古莫昨天說，州政府已增購7000台，聯邦政府提供的4000台已運往紐約。

全美各地瘋搶醫療資源之際，紐約長老會醫院（NewYork-Presbyterian Hospital）本週已開始在旗下哥倫比亞大學爾文醫療中心（CUIMC）展開「呼吸器分享」，部分人工呼吸器一次提供多名病患使用。（編輯：徐崇哲）1090327