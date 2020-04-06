在貧窮非洲進行人體疫苗測試 法國醫生言論惹議

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡6日專電）法國兩名醫生公開表示，非洲缺乏預防感染的資源，應成為武漢肺炎疫苗人體測試的最佳選擇。這番言論引起軒然大波，這兩名醫生被批仍抱持白種人的殖民心態。

此事也引起法國駐南非大使館震驚，並強調這兩名醫生的言論，絕不能代表法國當局的立場。

法國電視台LCI（La Chaîne Info）4月1日現場直播，任職巴黎柯欽醫院（Cochin Hospital）重症病房部門負責人的米拉（Jean-Paul Mira）接受訪問時說：「如果我可以大膽一點的講，我們是否應該考慮在沒有口罩、沒有醫療、沒有重症病房的非洲，進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗人體測試？」

他說：「有點像我們在性工作者身上研究愛滋病一般。因為她們暴露於危險群中，極易感染，又很少自我保護。」

當天另一名受訪對象、任職於法國國家衛生研究院（The French Institude of Health and Medical Research，INSERM）研究部門主管的洛克特（Camille Locht）同意米拉說法。

洛克特說：「您是對的。事實上，我們（INSERM）正考慮在非洲以相同的想法進行一項研究。這項研究將使用預防結核病的卡介苗（BCG）安慰劑。」

上述說法是認為結核病疫苗似乎可以保護兒童免於感染，尤其是呼吸道類的感染。而冠狀病毒疾病也同樣是肺部感染。

美國雜誌南非財經內幕（Business Insider South Africa）5日報導指出，節目播出後立即引起軒然大波與引發憤怒，許多人紛紛指責兩名醫生仍抱持白種人的殖民心態。

非洲幾位頂級足球員，包括前切爾希足球俱樂部（Chelsea Football Club）知名球員德羅巴（Didier Drogba），以及前巴塞隆納（Barcelona）前鋒艾托（Samuel Etoo）也表達憤怒與不滿，大聲指責這兩位醫生藐視非洲人權。

報導引述法國駐南非大使館聲明稿指出：「我們對這些論點深感震驚，這些建議當然不代表法國當局的立場。法國政府在G7（7大工業國集團）、G20（20國集團）與歐盟的框架下，將加大力道與非洲共同抗疫。」

聲明稿也表示：「非洲的脆弱國家尤其需要衛生系統的支援、人道主義的關懷與經濟方面的協助。當疫情在其他國家消退後，更有必要防止再次爆發流行。」

INSERM則指稱此項報導是假新聞，而這段影片在社群媒體被扭曲誤解了。（編輯：陳惠珍）1090406