聯準會協助中小企業融資計畫 川普喊讚

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）宣布支持政府「薪資保護貸款計畫」，協助提供受2019冠狀病毒疾病疫情影響的中小企業融資計畫，總統川普今天表示欣慰。

川普在每日例行的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）記者簡報會表示：「最近的表現真的很好。」

他說：「截至今天為止，數以萬計中小企業申請超過400億美元紓困。」他說，這筆資金將「保住近200萬個飯碗」。

但川普並未說明迄今已對企業發放多少款項。

聯準會表示，銀行根據3日上路的「薪資保護貸款計畫」（Paycheck Protection Program）借貸給中小企業，聯準會基本上會買下債權，讓放款銀行得以有現金在手，可做出其他放款。

「薪資保護貸款計畫」透過民營放款單位，提供3500億美元的政府擔保融資，如果企業把大部分貸款都用於支付員工薪水，即可免除償還義務。

財政部與小型企業署（Small Business Administration）上週匆忙推出的這項計畫，是3月底通過的2.2兆美元紓困方案一環。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1090407