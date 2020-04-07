更多編輯台推薦新聞：
公開信全文／6天湧入近1.2億 義籍神父呂若瑟為故鄉募款提前結束
生活

公開信全文／6天湧入近1.2億 義籍神父呂若瑟為故鄉募款提前結束

武漢肺炎全球最新情報 4/7
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/7

英國首相病重失能不常見 代理人無明文規定
國際

英國首相病重失能不常見 代理人無明文規定

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防
兩岸

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

聯準會協助中小企業融資計畫 川普喊讚

最新更新：2020/04/07 14:16

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）宣布支持政府「薪資保護貸款計畫」，協助提供受2019冠狀病毒疾病疫情影響的中小企業融資計畫，總統川普今天表示欣慰。

川普在每日例行的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）記者簡報會表示：「最近的表現真的很好。」

他說：「截至今天為止，數以萬計中小企業申請超過400億美元紓困。」他說，這筆資金將「保住近200萬個飯碗」。

但川普並未說明迄今已對企業發放多少款項。

聯準會表示，銀行根據3日上路的「薪資保護貸款計畫」（Paycheck Protection Program）借貸給中小企業，聯準會基本上會買下債權，讓放款銀行得以有現金在手，可做出其他放款。

「薪資保護貸款計畫」透過民營放款單位，提供3500億美元的政府擔保融資，如果企業把大部分貸款都用於支付員工薪水，即可免除償還義務。

財政部與小型企業署（Small Business Administration）上週匆忙推出的這項計畫，是3月底通過的2.2兆美元紓困方案一環。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1090407

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報